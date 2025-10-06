Người phụ nữ trả lại lắc vàng nhặt được

Lâm ĐồngTrên đường đi làm về, chị Phạm Thị Hồng Mai nhặt được sợi lắc vàng nặng 5 chỉ, mang đến công an xã trình báo để tìm trả lại người đánh rơi.

Ngày 6/10, tại trụ sở Công an xã Bảo Lâm 3, chị Mai, 41 tuổi, đã trao lại sợi lắc cho bà Đỗ Phương Thúy, 57 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận cũ).

Hai ngày trước, trên đường đi làm về, chị Mai phát hiện sợi lắc vàng rơi bên vệ đường. Không thấy ai đến nhận, chị đem đến công an xã nhờ hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Chị Mai (trái) trao lắc vàng cho bà Thúy. Ảnh: Hoài Thanh

Công an xã Bảo Lâm 3 sau đó trích xuất camera, xác định bà Thúy là người đánh rơi. Bà xuất trình hóa đơn mua sợi lắc 5 chỉ ngày 2/10, trùng khớp với đặc điểm tài sản.

Nhận lại lắc, bà Thúy xúc động gửi lời cảm ơn chị Mai cùng lực lượng công an xã đã giúp mình tìm lại tài sản.

Hoài Thanh