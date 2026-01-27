'Nhặt được' con lợn Tết 100 kg rơi giữa đường

Chị Ngâm hô hoán, gọi theo nhưng tài xế không nghe được nên tiếp tục di chuyển. Người phụ nữ 43 tuổi ở thôn Nam Hương 1, xã Vũ Lăng (huyện Bắc Sơn cũ) gọi chồng ra hỗ trợ khi thấy con lợn nặng khoảng 100 kg định trốn vào nương rẫy ven đường.
"Nó đang hoảng loạn nên rất khỏe. Hai vợ chồng tôi phải vất vả lắm mới lùa được nó vào lề, buộc chân lại để không gây nguy hiểm cho người đi đường", chị Ngâm kể.
Sau đó chị chụp ảnh, đăng thông tin lên các hội nhóm mạng xã hội khu vực Bắc Sơn để tìm người đánh rơi con lợn.
Cùng lúc đó, anh Thành Chung ở Bắc Ninh, tài xế xe bán tải, dừng lại kiểm tra mới phát hiện nắp thùng bị bung, con lợn mua hơn 10 triệu đồng để chuẩn bị ăn Tết đã biến mất. Tìm kiếm suốt 40 phút nhưng không thấy, anh định đi mua con khác thì bạn bè báo tin "có người nhặt được lợn".
Trưa cùng ngày, tại thôn Nam Hương 1, anh Chung nhận lại tài sản còn nguyên vẹn từ tay vợ chồng chị Ngâm. Người tài xế ngỏ ý biếu tiền cảm ơn nhưng chị Ngâm từ chối.
"Ai mất của cũng xót. Tôi trả lại để mình thấy thanh thản, coi như một niềm vui nhỏ ngày cuối năm", chị Ngâm nói.
Quỳnh Nguyễn