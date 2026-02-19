Nhát đâm lúc nửa đêm của 'con rể hờ'

Tây NinhBùi Bảo Tài, 29 tuổi, khai bị ngăn cản đến thăm con nên giữa đêm đột nhập nhà, đâm cha bạn gái.

Tối 18/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Tài, quê xã Vĩnh Hưng, để điều tra hành vi Giết người.

Ba năm trước, Tài sống chung như vợ chồng với cô gái 21 tuổi ở xã Tuyên Bình, cả chung một con gái. Do cả hai không đăng ký kết hôn, cha của cô gái sau đó ngăn Tài đến thăm con một tuổi.

Tài nảy sinh ý định trả thù nên mua con dao để sẵn. Hơn 1h sáng hôm qua, Tài cầm dao leo rào vào nhà ông này, chui vào màn đâm nhiều nhát mặc mọi lời kêu la.

Nạn nhân 46 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tài sau đó bị cảnh sát khống chế.

Nam An