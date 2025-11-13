Nhật cho phép cảnh sát dùng súng trường bắn hạ gấu

Giới chức Nhật Bản sửa đổi quy định về sử dụng súng, cho phép cảnh sát mang súng trường và bắn hạ gấu trong tình huống cần thiết.

Nhật Bản từ ngày 13/11 cho phép cảnh sát sử dụng súng trường để bắn hạ gấu, sau khi hàng loạt vụ gấu xuất hiện trong khu dân cư và tấn công gây chết người. Quy định mới, do Ủy ban An ninh Công cộng Quốc gia ban hành, cho phép cảnh sát nổ súng trong trường hợp gấu đe dọa trực tiếp tính mạng người dân.

Đây là lần đầu cảnh sát Nhật Bản được quyền dùng súng trường đối phó tình trạng gấu tấn công người ngày một nhiều, khiến chính quyền địa phương và các cơ quan ngoại giao nước ngoài phải phát cảnh báo nguy hiểm.

Quyết định cho phép cảnh sát sử dụng súng trường được đưa ra trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng loại súng ngắn mà các sĩ quan được biên chế không đủ uy lực để hạ gấu trưởng thành. Súng trường có khả năng sát thương cao và tầm bắn xa hơn nhiều so với súng ngắn.

Con gấu nâu gặm thanh sắt bẫy lồng tại Sunagawa, tỉnh Hokkaido, ngày 16/10. Ảnh: Reuters

Tại hai tỉnh Akita và Iwate, những nơi xảy ra nhiều vụ gấu tấn công người nhất, lực lượng cảnh sát mang súng trường đã tổ chức lễ xuất quân hôm 13/11. Các đơn vị này gồm những sĩ quan được huấn luyện dùng súng cho nhiệm vụ chống khủng bố, nay được điều động hỗ trợ địa phương truy tìm và xử lý gấu nguy hiểm.

Lãnh đạo cảnh sát tỉnh Iwate khẳng định quy định về quyền nổ súng của cảnh sát chỉ là biện pháp bổ trợ cho cơ chế "bắn khẩn cấp", được chính quyền địa phương trao cho thợ săn chuyên nghiệp từ tháng 9.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cũng được điều động hỗ trợ chiến dịch ứng phó gấu. Các quân nhân có nhiệm vụ vận chuyển, đặt và kiểm tra bẫy gấu nhưng không được phép dùng súng, mà chỉ được mang theo bình xịt đuổi gấu, gậy, khiên, kính bảo hộ, áo chống đạn và súng phóng lưới.

Mỗi tỉnh trọng điểm sẽ có hai đội ứng phó gồm chỉ huy, chuyên viên liên lạc và hai xạ thủ. Trong các tình huống không thể chờ duyệt lệnh "bắn khẩn cấp" từ chính quyền địa phương, cảnh sát được phép nổ súng để bảo vệ người dân. Trước đây, lực lượng chức năng chủ yếu sơ tán dân cư, phong tỏa khu vực và tuần tra lối đi học nhằm ngăn nguy cơ gấu tấn công.

Lễ ra quân của đơn vị cảnh sát ứng phó gấu hoang tại thành phố Takizawa, tỉnh Iwate, ngày 13/11. Ảnh: AFP

Bộ Môi trường Nhật Bản thống kê 13 ca tử vong do gấu tấn công từ tháng 4 đến ngày 5/11, cao nhất từ trước đến nay. Nhiều trường hợp gấu đột nhập nhà dân, đi lại gần trường học, thậm chí tấn công siêu thị. Một gấu con xuất hiện gần sân bay Iwate Hanamaki hôm 12/11 khiến đường băng phải đóng hơn một giờ và hai chuyến bay bị hoãn.

Giới khoa học cho rằng số lượng gấu tăng nhanh, cộng với tình trạng mật độ dân số ngày một thưa thớt ở Nhật Bản, khiến gấu trở nên dạn hơn và xâm nhập ngày càng sâu vào khu dân cư.

Thanh Danh (Theo Kyodo, NHK, AFP)