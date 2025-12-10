Giới chức Nhật cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất trong tuần tới, sau trận địa chấn 7,6 độ ở miền bắc khiến 34 người bị thương.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) hôm 9/12 cho biết động đất mạnh 8 độ trở lên có thể xảy ra dọc rãnh Nhật Bản và rãnh Chishima ngoài khơi Hokkaido tuần tới, sau khi khu vực đông bắc nước này hứng chịu trận động đất 7,6 độ hôm 8/12.

Trận động đất này đã làm tăng nguy cơ ở khu vực Hokkaido và bờ biển Sanriku. Đây là nơi mảng kiến tạo Thái Bình Dương bên dưới Nhật Bản tạo thành rãnh Nhật Bản và rãnh Chishima, vốn từng gây nhiều trận địa chấn lớn.

Cảnh báo này áp dụng từ Hokkaido đến tỉnh Chiba và là khuyến cáo đầu tiên được ban hành cho khu vực này kể từ khi cảnh báo siêu động đất được đưa ra năm 2022.

JMA cho hay khả năng xảy ra "siêu động đất" mạnh 8 độ trở lên chỉ vào khoảng 1%, nhưng họ ban hành cảnh báo để tăng cường mức độ cảnh giác cho người dân. Giới chức kêu gọi người dân kiểm tra các tuyến đường sơ tán, đảm bảo đồ đạc trong nhà được cố định chắc chắn và chuẩn bị sẵn túi khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, nước uống và nhà vệ sinh di động.

Morikubo Tsukasa, người đứng đầu bộ phận ứng phó thiên tai thuộc Văn phòng Nội các, nói rằng dữ liệu động đất toàn cầu cho thấy cơn địa chấn lớn hơn có khả năng xảy ra ở khu vực này, nhưng đây không phải là thông tin dự báo.

JMA nhấn mạnh hiện chưa khuyến nghị sơ tán nào được đưa ra, nhưng người dân nên duy trì cảnh giác trong suốt tuần tới.

Giải thích về khuyến cáo mới nhất, JMA cho biết thảm họa động đất 9 độ và sóng thần cao 40 m ngày 11/3/2011 xảy ra chỉ hai ngày sau trận động đất 7,3 độ tại rãnh Nhật Bản ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh Iwate. Đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng chính trong trận động đất hôm 8/12.

Một tuyến đường bị hư hại sau trận động đất 7,6 độ ở thị trấn Tohoku, tỉnh Aomori, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Chánh văn phòng Nội các Kihara Minoru kêu gọi người dân dựa vào các nguồn thông tin chính thức hoặc đáng tin cậy để cập nhật tình hình, đề phòng thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.

Sau trận động đất 7,6 độ hôm 8/12, Nhật Bản ghi nhận 34 người bị thương nhẹ, một số tòa nhà, tuyến đường bị hư hại. Chính phủ Nhật đã thành lập nhóm chuyên trách tại trung tâm ứng phó khủng hoảng trong Văn phòng Thủ tướng để đánh giá mức độ thiệt hại.

Cảnh báo lần này được đánh giá là thận trọng hơn so với cảnh báo năm ngoái về siêu động đất ở rãnh Nankai đối với nửa phía nam bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản. Sự mơ hồ của cảnh báo năm ngoái đã dẫn đến việc người dân đổ xô tích trữ thực phẩm, gây ra tình trạng khan hiếm tại các siêu thị.

Chính phủ Nhật Bản nhận định một trận "siêu động đất" ngoài khơi có thể gây ra sóng thần cao tới 27 mét và khiến gần 200.000 người thiệt mạng. Thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 đã cướp đi gần 20.000 sinh mạng và tàn phá nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Các chuyên gia cho rằng động đất và sóng thần thảm khốc năm 2011 là do sự dịch chuyển liên quan đến rãnh Nhật Bản gây ra. Rãnh này trải dài từ ngoài khơi bờ biển phía đông Chiba đến Aomori, trong khi rãnh Chishima trải dài từ bờ biển phía đông Hokkaido đến các đảo phía bắc và quần đảo Kuril.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. 4 trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt Trái Đất nằm ở Nhật Bản. Động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo. Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% số trận động đất mạnh từ 6 độ trên toàn thế giới.

Huyền Lê (Theo AFP, CBS News)