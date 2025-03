Nhật cảnh báo gần 300.000 người có thể chết vì 'siêu động đất'

Chính phủ Nhật ước tính siêu động đất rãnh Nankai nếu xảy ra trong 30 năm tới có thể khiến 298.000 người chết, gây thiệt hại 2.000 tỷ USD.

Nhóm công tác quản lý thảm họa của chính phủ Nhật Bản hôm nay công bố báo cáo cập nhật, cảnh báo về hậu quả nếu "siêu động đất" xảy ra ở rãnh ngầm Nankai chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương phía nam nước này.

Đây là vùng hút chìm dài khoảng 800 km, chạy từ Shizuoka, phía tây Tokyo, đến cực nam đảo Kyushu. Rãnh Nankai là nơi mảng Á - Âu va chạm với mảng biển Philippines, khiến nó trượt xuống và chìm vào lớp phủ Trái Đất. Vùng hút chìm thường tạo ra những trận động đất mạnh 8-9 độ.

Theo báo cáo được công bố hôm nay, nếu siêu động đất xảy ra, tổng cộng 764 huyện tại 31 trên 47 tỉnh thành của Nhật sẽ hứng chịu rung chấn ở cấp 6 trên thang địa chấn 7 cấp ở nước này, cũng như sóng thần cao ít nhất 3 mét.

Siêu động đất kèm sóng thần có thể gây thiệt hại lên tới gần 2.000 tỷ USD, khiến 298.000 người chết, trong đó 215.000 người thiệt mạng do sóng thần, 73.000 người chết do sập nhà, 9.000 người chết do hỏa hoạn.

Thành phố Miyazaki nhìn từ trực thăng, tháng 8/2024. Ảnh: Kyodo

Các tỉnh có khả năng ghi nhận thương vong cao nhất là Shizuoka, Miyazaki và Mie. Nội các Nhật Bản còn cảnh báo sẽ có thêm 26.000-52.000 người chết sau đó do các vấn đề sức khỏe hậu thảm họa.

Giới chức Nhật Bản lập cơ chế cảnh báo liên quan đến siêu động đất tiềm tàng ở rãnh Nankai từ năm 2017 nhằm tìm biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Trong 1.400 năm qua, các trận động đất nghiêm trọng ở vùng hút chìm này xảy ra sau mỗi chu kỳ 100-200 năm, lần gần nhất là trận động đất 8,1 độ năm 1946 tàn phá Nhật Bản.

Hồi tháng 8/2024, sau trận động đất 7,1 độ rung chuyển vùng tây nam, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát cảnh báo nguy cơ siêu động đất rãnh Nankai cao hơn bình thường.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. 4 trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt Trái Đất nằm ở Nhật Bản. Động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo.

Vị trí rãnh Nankai ở phía nam Nhật Bản. Đồ họa: NHK

Quốc đảo này cũng nằm trên "Vành đai lửa", chuỗi các núi lửa và địa điểm hoạt động địa chấn ở rìa Thái Bình Dương, khiến Nhật Bản hứng chịu khoảng 18% các trận động đất hàng năm trên thế giới.

Văn phòng Nội các Nhật Bản phát cảnh báo mới về siêu động đất trong bối cảnh Myanmar vừa hứng chịu động đất 7,7 độ. Truyền thông Myanmar đưa tin ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, số thương vong dự kiến tăng cao khi hạ tầng hư hại cản trở nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Đức Trung (Theo AFP, Mainichi, Asahi)