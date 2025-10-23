Nhật bổ nhiệm bộ trưởng về 'chung sống với người nước ngoài'

Tân Thủ tướng Takaichi lập vị trí nội các mới, bổ nhiệm nghị sĩ Onoda làm Bộ trưởng Chung sống Trật tự với Người nước ngoài.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sau khi được bầu ngày 21/10 đã thành lập nội các mới, trong đó bổ nhiệm bà Kimi Onoda làm Bộ trưởng An ninh Kinh tế kiêm Bộ trưởng Đặc trách Thúc đẩy Xã hội Cùng chung sống Trật tự với Người nước ngoài.

Đây là vị trí mới được thành lập theo sáng kiến của bà Sanae để phụ trách chính sách về người nước ngoài. Trong họp báo ngày 22/10, bà Onoda cho biết người dân đang cảm thấy "bất an, không công bằng khi một bộ phận người nước ngoài có hành vi phạm pháp, gây rối" trong quá trình sinh sống ở Nhật.

Bà Onoda, 42 tuổi, cho biết chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tiến hành đánh giá toàn diện về thực trạng người nước ngoài sinh sống ở Nhật, song nhấn mạnh không được rơi vào "tâm lý bài ngoại".

Bộ trưởng Bộ Chung sống Trật tự với Người nước ngoài Kimi Onoda. Ảnh: Mainichi

Bà Onoda sinh tại Chicago, Mỹ, có bố là người Mỹ, mẹ là người Nhật Bản. Bà sống ở tỉnh Okayama từ khi một tuổi. Bà có gần 800.000 người theo dõi trên X và tích cực hoạt động mạng xã hội, chia sẻ các giá trị truyền thống và yêu nước như tôn kính Nhật hoàng, lòng tự hào dân tộc.

Lượng người nước ngoài ở Nhật Bản đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đạt kỷ lục 3% dân số vào năm 2024, khi Tokyo nới lỏng các yêu cầu visa cho lao động nhập cư để đáp ứng nhân sự trong các ngành công nghiệp chủ chốt đang đối mặt tình trạng thiếu hụt.

Giới chức du lịch nước này cũng ghi nhận lượng du khách nhiều chưa từng thấy, tăng 48% trong năm 2024 so với cùng kỳ, nhưng cùng với đó là số vụ khiếu nại về hành vi thiếu tôn trọng văn hóa sở tại.

Vấn đề nhập cư cũng là trọng tâm trong chương trình hành động chính trị của bà Takaichi. Tân Thủ tướng Nhật từng kêu gọi trấn áp người nhập cư bất hợp pháp và người nước ngoài lưu trú quá hạn và bày tỏ lo ngại về các hành vi thiếu chuẩn mực của du khách khi đến Nhật. Tháng trước, bà chỉ trích du khách nước ngoài đá vào nai thiêng ở Công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng.

Đức Trung (Theo Sankei, Mainichi, Kyodo)