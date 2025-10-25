Nhật bắt được nghi phạm sát hại phụ nữ Việt trong chung cư

Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ Huong, 32 tuổi, với cáo buộc sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ chung cư ở Hiroshima cách đây 10 ngày.

Cảnh sát tỉnh Hiroshima của Nhật Bản hôm nay bắt giữ Dinh Thi Huong, 32 tuổi, thực tập sinh người Việt sống ở quận Saeki thuộc thành phố Hiroshima, với cáo buộc xâm phạm, cướp tài sản và giết người.

Theo cảnh sát, Huong bị tình nghi đột nhập vào căn hộ ở tầng 14 chung cư tại quận Nishi hôm 15/10, dùng vật tày đánh nhiều nhát vào vùng đầu và mặt nạn nhân Nguyen Thuy Nga, 32 tuổi, trước khi lục soát phòng với ý định trộm tiền và tài sản giá trị.

Tòa chung cư ở quận Nishi, nơi phát hiện thi thể phụ nữ Việt. Ảnh: TSS TV

Chồng Nga, cũng là người Việt Nam, về nhà tối cùng ngày, phát hiện thi thể vợ trong vũng máu rồi đến đồn cảnh sát trình báo. Cảnh sát Hiroshima sau đó lập ban chuyên án để truy tìm nghi phạm.

Hương bị phát hiện thông qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Giới chức đang thẩm vấn Huong, đồng thời điều tra về quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân.

Đức Trung (Theo FNN, TBS News)