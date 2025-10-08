Nhật bắt cặp vợ chồng với cáo buộc buôn lậu 45 tấn gạo Việt

Giới chức Osaka bắt một phụ nữ Việt Nam và người chồng Nhật Bản, bị nghi ngờ ngụy trang 45 tấn gạo Việt thành "đậu xanh" nhằm bán ra thị trường trong nước.

Cảnh sát tỉnh Osaka ngày 6/10 bắt Tran Thi Thu Huyen, 36 tuổi, chủ doanh nghiệp Frechi, cùng chồng là Tomoyuki Takeshige, 47 tuổi, với cáo buộc vi phạm Luật Hải quan và Luật Bảo vệ Nông sản Nhật Bản.

Hai vợ chồng cư trú tại thành phố Đông Osaka. Frechi là công ty chuyên nhập khẩu rau quả từ Việt Nam tại thành phố. Giới chức cho biết Takeshige hành nghề tự do, nhưng cũng tham gia hỗ trợ vợ nhập khẩu nông sản Việt.

Lượng thùng carton nhãn "đậu xanh" chứa gạo Việt được lưu trữ tại cơ quan hải quan quận Suminoe, Osaka, ngày 8/8. Ảnh: Asahi

Huyen và Takeshige bị cáo buộc thông đồng với những người khác tại Việt Nam trong nửa cuối tháng 6 để chất 45 tấn gạo lên hai container.

Giới điều tra xác định họ đã né quy trình kiểm định bắt buộc của Bộ Nông nghiệp tại một trạm kiểm dịch nông sản và khai man với hải quan rằng hàng hóa bên trong là đậu xanh khi tìm cách gửi số gạo này đến một cảng ở Osaka.

Theo giới chức hải quan Osaka, gạo nhập khẩu từ Việt Nam phải chịu mức thuế 341 yen (2,26 USD) mỗi kg, trong khi đậu xanh được miễn thuế. Các nhân viên hải quan Osaka ngày 25/6 đã kiểm tra các container và phát hiện 2.272 thùng carton nhãn "đậu xanh" chứa đầy gạo.

Gạo xuất xứ Việt Nam ngụy trang trong các thùng carton nhãn "đậu xanh" tại Osaka, Nhật Bản, ngày 8/8. Ảnh: Asahi

Chưa rõ Huyen và Takeshige thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc. Cảnh sát tỉnh Osaka tin rằng hai vợ chồng muốn trục lợi từ đợt tăng giá gạo gần đây ở Nhật Bản bằng cách nhập khẩu gạo giá rẻ rồi bán dưới danh nghĩa gạo trồng trong nước có giá cao.

Sau khi phát hiện 45 tấn gạo Việt ở Osaka cuối tháng 6, cảnh sát tỉnh và giới chức hải quan đã mở cuộc điều tra chung, khám xét nhà của Huyen và chồng cùng các địa điểm liên quan vào tháng 7.

Các tài liệu liên quan đến hàng nhập khẩu cho thấy công ty của Huyen đã khai báo loạt lô hàng nhập khẩu là "đậu xanh" hơn 20 lần kể từ đầu năm.

Đức Trung (Theo Mainichi, NHK)