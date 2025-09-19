Nhật bắt ba người Việt với cáo buộc trộm 105 kg gạo

Giới chức Nhật bắt ba công dân Việt Nam với cáo buộc trộm 105 kg gạo cùng nhiều mặt hàng khác từ hai siêu thị ở tỉnh Gunma.

Ba nghi phạm bị bắt là Trinh Quoc Cuong, 42 tuổi, Le Hong Quan, 28 tuổi, Dinh Duc Chuyen, 45 tuổi. Cả ba đều là công dân Việt Nam, đến Nhật theo diện thực tập sinh nhưng sau đó thất nghiệp và không có địa chỉ cố định, truyền thông Nhật Bản ngày 19/9 đưa tin.

Theo Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, ba nghi phạm bị cáo buộc trộm 28 mặt hàng, trong đó 19 bao gạo có tổng khối lượng 105 kg, trị giá khoảng 106.000 yen (gần 800 USD) từ hai siêu thị ở thành phố Maebashi và Isesaki thuộc tỉnh Gunma vào chiều 12/5.

Gạo được bày bán trong siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Yomiuri

Ba người đàn ông đã lần lượt đi vào siêu thị, trộm gạo trong khoảng 3-4 phút, sau đó lên xe do Cuong cầm lái rời đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy họ đã dùng xe đẩy đưa hàng ra khỏi siêu thị mà không qua quầy thu ngân.

Sau khi bắt ba người này hồi tháng 5 vì hành vi cư trú bất hợp pháp, cảnh sát Nhật kiểm tra điện thoại di động và phát hiện họ đã tới 60 siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên 5 tỉnh là Ibaraki, Chiba, Gunma, Saitama, Tochigi từ tháng 4 đến tháng 5.

Trong quá trình khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều biên lai giao hàng ghi "gạo" được gửi đến Tokyo và Chiba. Từ đó, cảnh sát Tokyo xác định nhóm này có thể đã tiêu thụ số gạo ăn cắp qua một đường dây có tổ chức. Giới chức đang tiến hành điều tra chi tiết.

Hai trong ba nghi phạm phủ nhận cáo buộc, nói "hoàn toàn không nhớ gì về việc này". Người còn lại đã thừa nhận các cáo buộc.

Đức Trung (Theo NHK, Yomiuri)