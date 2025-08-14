Nhật bắt ba người Việt với cáo buộc tàng trữ một tấn cần sa

Giới chức Nhật Bản bắt ba người Việt với cáo buộc tàng trữ một tấn cần sa, đang điều tra khả năng liên quan tới đường dây buôn ma túy quốc tế.

NHK ngày 13/8 đưa tin giới chức Nhật Bản đã phát hiện và tịch thu khoảng một tấn cần sa được vận chuyển từ Việt Nam tới cảng Tokyo. Đây là vụ tịch thu ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.

Cơ quan Kiểm soát Ma túy Nhật Bản thông báo đã bắt ba công dân Việt Nam, trong đó có một người đàn ông 51 tuổi trú tại tỉnh Ibaraki, với cáo buộc tàng trữ, âm mưu buôn bán cần sa để trục lợi. Giới chức Nhật cũng điều tra khả năng sự việc này có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Số cần sa bị tịch thu tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/8. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Theo các điều tra viên, hải quan Tokyo phát hiện lô cần sa này trong 200 thùng carton được vận chuyển tới cảng Tokyo từ tháng 6. Nhân viên Cơ quan Kiểm soát Ma túy sau đó lần theo dấu vết lô cần sa khi chúng được chuyển khỏi cảng Tokyo và tịch thu chúng tại khu vực Kanto. Điều tra viên nói thêm điểm đến cuối cùng của lô cần sa này là một công ty ở Osaka, miền tây Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 14/8 cho biết sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với giới chức sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

"Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác song phương, đa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống ma túy nói riêng", người phát ngôn khẳng định.

Ngọc Ánh