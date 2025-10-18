Nhật Bản xem xét tách khỏi LĐBĐ châu Á

LĐBĐ Nhật Bản (JFA) được cho đang tính tới khả năng rời LĐBĐ châu Á (AFC), do bất mãn với cách điều hành và các quyết định thiếu công bằng.

Theo kênh truyền hình Iraq UTV, có một phong trào ở Nhật Bản muốn rút khỏi AFC và thành lập một tổ chức riêng mang tên LĐBĐ Đông Á (East Asian Confederation). Theo nguồn tin này, JFA phản đối tình trạng thiên vị và thao túng trong AFC. Họ cho rằng tổ chức này chịu ảnh hưởng mạnh từ các nguồn tài chính Qatar hay Arab Saudi. Và nếu một liên đoàn mới ra đời, Iraq có thể cân nhắc gia nhập.

Các cầu thủ Nhật Bản mừng chiến thắng 3-2 trước Brazil trong trận giao hữu trên sân Tokyo, tối 14/10/2025. Ảnh: Reuters

Sự bất mãn của Nhật Bản bắt nguồn từ cách AFC tổ chức các giải đấu cấp châu lục, đặc biệt là AFC Champions League Elite, giải đấu như Cup C1 châu Á. Mùa 2024-2025, từ vòng tứ kết trở đi, toàn bộ giải được tổ chức tập trung tại Arab Saudi, khiến nhiều đội bóng Đông Á như Yokohama F. Marinos hay Kawasaki Frontale chịu bất lợi lớn về di chuyển và thể lực.

Mùa này, các vòng đấu cuối dự kiến tiếp tục diễn ra tại Arab Saudi.

Tình huống gây tranh cãi nhất là khi CLB Shandong Taishan (Trung Quốc) bỏ giải giữa chừng mùa trước, lấy lý do sức khỏe. AFC hủy toàn bộ kết quả các trận của Shandong, khiến Vissel Kobe vốn dự kiến xếp thứ ba, rơi xuống thứ năm. Điều đó khiến đại diện Nhật Bản gặp đối thủ khó chơi hơn ở vòng knock-out là Gwangju, và sớm bị loại.

Dù mọi kết quả liên quan Shandong bị xóa bỏ, Kobe vẫn bị phạt 10.000 USD vì vụ xô xát trong trận đấu với đội bóng Trung Quốc trước đó. Nhiều chuyên gia Nhật Bản cho rằng đây là tiêu chuẩn kép, cho thấy AFC thiếu minh bạch trong xử lý.

Không chỉ các CLB, đội tuyển Nhật Bản cũng có thể được hưởng lợi nếu JFA tách khỏi AFC. Các cầu thủ như Takefusa Kubo (CLB Real Sociedad) hay Daichi Kamada (Crystal Palace) phải di chuyển đường dài từ châu Âu về châu Á cho mỗi đợt tập trung, khiến thể lực bị bào mòn. Vì thế, việc chia tách AFC, hoặc tái tổ chức các giải đấu và vòng loại World Cup khu vực, có thể giúp các nền bóng đá Đông Á tự chủ hơn.

Nhật Bản đang là thành viên của LĐBĐ Đông Á (East Asian Football Federation - EAFF). Tuy nhiên, EAFF cũng là một thành viên của AFC, giống như LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Lịch sử cho thấy tiền lệ về việc LĐBĐ một quốc gia đổi liên đoàn châu lục, như Israel chuyển từ châu Á sang châu Âu, hay Australia từ châu Đại Dương sang châu Á. Tuy nhiên, việc nhiều quốc gia tách khỏi liên đoàn châu lục như AFC chưa có tiền lệ.

Hoàng An (theo Football Tribe)