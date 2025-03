Nhật Bản xây trạm dừng tàu đầu tiên bằng công nghệ in 3D

Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) sẽ thay thế trạm dừng tàu Hatsushima cũ ở tỉnh Wakayama bằng tòa nhà in 3D mới chỉ trong 6 tiếng.

Công trình mới nằm trên tuyến chính JR Kisei, tuyến đường sắt ven biển ở thành phố Arida, tỉnh Wakayama, Japan Today hôm 16/3 đưa tin. Giống như nhiều trạm dừng nông thôn khác ở Nhật Bản, các cấu trúc gỗ đang dần xuống cấp và cần được thay thế.

Mô phỏng trạm dừng tàu Hatsushima được in 3D. Ảnh: JR West

Trạm dừng mới sẽ có kích thước tương đương trạm cũ với diện tích khoảng 10 m2 và làm bằng bêtông cốt thép bền hơn. Trạm gồm một tầng, cao 2,6 m, rộng 6,3 m và sâu 2,1 m. Nền móng và phần bên ngoài sẽ do Serendix, công ty có trụ sở tại Osaka, in tại một địa điểm khác.

Công trình sẽ được in từng phần và trải qua những công đoạn xử lý tiếp theo như lắp đặt thanh cốt thép và đổ bêtông. Khi đã sẵn sàng, chúng sẽ được vận chuyển đến địa điểm lắp ráp. Quá trình lắp ráp dự kiến bắt đầu sau khi chuyến tàu cuối cùng ngày 25/3 rời đi.

Phương pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng. Theo kế hoạch, trạm dừng cũ sẽ bị tháo dỡ và trạm mới sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động chỉ trong 6 tiếng - thời gian giữa chuyến tàu cuối cùng vào ban đêm và chuyến tàu đầu tiên vào sáng hôm sau.

Quá trình này không chỉ giúp giảm đáng kể thời gian, sức lao động và chi phí, mà còn cho phép thiết kế linh hoạt hơn nhiều, vượt khỏi hình chữ nhật và tam giác truyền thống thường dùng cho các tòa nhà. Cụ thể, tòa nhà bêtông thường xây từ khuôn đúc (cốp pha) - loại khung bằng các thanh gỗ và/hoặc kim loại mà bêtông được đổ vào và tạo hình.

Do sử dụng khuôn, mọi hình dạng độc đáo đều sẽ gây rắc rối vì cần phát triển khung đặc biệt để phù hợp với hình dạng và trọng lượng tăng thêm do không có góc vuông. Tuy nhiên, với công nghệ in 3D, đường cong thanh lịch hay những thiết kế phức tạp trở nên dễ thực hiện hơn.

JR West chọn trạm Hatsushima cho dự án này vì trạm nằm ven biển, cho phép đánh giá độ bền của công trình khi tiếp xúc với không khí mặn. Công ty cũng sẽ đánh giá chi phí xây dựng, bảo trì và quản lý nhằm mở rộng dự án trong tương lai. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là tiêu chuẩn cho nỗ lực của JR West trong việc thay thế các trạm dừng tàu cũ.

Thu Thảo (Theo Japan Today)