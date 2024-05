Nhật Bản vô địch U23 châu Á

Cầu thủ vào thay người Fuki Yamada ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Nhật Bản đánh bại Uzbekistan 1-0 ở chung kết tối 3/5.

*Ghi bàn: Yamada 90'+1.

Trận chung kết diễn ra có phần buồn tẻ cho đến 17 phút bù giờ hiệp hai, khi hai khoảnh khắc xảy ra định đoạt kết quả trận đấu. Đầu tiên là tình huống Yamada mở tỷ số. Lúc này, Uzbekistan tấn công có phần nóng vội và bị cướp bóng ở giữa sân. Nhật Bản tổ chức tấn công nhanh. Fujita chuyền bóng vào trung lộ. Araki đánh gót chuyền cho Yamada. Cầu thủ vào thay người bên phía Nhật Bản khống chế một nhịp rồi sút chìm về góc gần, khiến Nematov đổ người nhưng không kịp.

Yamada chia vui với CĐV sau khi mở tỷ số cho Nhật Bản. Ảnh: AFC

Do hai hiệp đấu diễn ra khá chặt chẽ, không có nhiều cơ hội được tạo ra, nhiều người cho rằng Nhật Bản sẽ đăng quang chờ chớp được cơ hội này. Tuy nhiên, chức vô địch của đội bóng Đông Á còn có sự đóng góp của đối thủ. Phút bù giờ thứ năm, hậu vệ Hiroshi Sekine để bóng chạm tay trong một tình huống nhảy lên nhưng đánh đầu không trúng bóng. Trọng tài ban đầu không phát hiện ra, nhưng cho Uzbekistan hưởng phạt đền sau khi xem lại VAR.

Tuy nhiên, trước sức ép vô cùng lớn, hậu vệ vào sân trong hiệp hai Zafarmurod Abdirahmatov không thể đánh bại thủ thành Leo Kokubo. Thực tế, Abdirahmatov đã dứt điểm khá căng về bên trái khung thành, nhưng Kokubo cản phá xuất sắc. Thủ môn Nhật Bản sau đó tiếp tục lên đồng, liên tiếp đấm bóng hóa giải những quả đá phạt góc sau đó của Uzbekistan. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, ống kính máy quay bắt được cảnh Kokubo bật khóc, có lẽ vì quá xúc động.

Nhật Bản 1-0 Uzbekistan

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Uzbekistan, đặc biệt là Abdirahmatov bật khóc nức nở. Đây là lần thứ hai liên tiếp Uzbekistan vào chung kết U23 châu Á nhưng thất bại. Hai năm trước, họ thua Arab Saudi ở chung kết cũng với lứa cầu thủ này. Nhật Bản trở thành đội đầu tiên vô địch U23 châu Á hai lần sau lần đầu đăng quang vào năm 2016.

Thực tế, Uzbekistan đã chơi trên chân trong phần lớn thời gian. Họ được đánh giá cao hơn một chút nhờ thành tích toàn thắng mà chưa lần nào lọt lưới qua năm trận. Tuy nhiên, trước tính chất quan trọng của một trận chung kết, Uzbekistan không thể tái hiện những pha phối hợp sắc nét như họ từng thể hiện. Đội bóng Tây Á đã tung ra tổng cộng 18 pha dứt điểm trong cả trận so với 8 của đối thủ, nhưng chỉ năm trong số này trúng đích và hiếm khi gây khó cho Kokubo.

Uzbekistan có hai lần đưa bóng chạm xà ngang khung thành Nhật Bản, nhưng đó đều là những tình huống cầu thủ của họ chuyền lỗi rồi đưa bóng hướng khung thành. Đoàn quân dưới trướng HLV Timur Kapadze thường xuyên phải sử dụng những đường chuyền dài từ sân nhà, do không thể đưa bóng xuyên qua hàng tiền vệ đông người của Nhật Bản. Trong những khoảnh khắc có thời cơ, Uzbekistan nhiều lần xử lý thiếu quyết đoán, khiến cơ hội trôi qua.

Kokubo cản cú đá phạt đền của Abdirahmatov, bảo toàn chiến thắng 1-0 cho Nhật Bản. Ảnh: Reuters

So với đối thủ, thể hình và thể lực của Nhật Bản kém hơn nên thường thua tranh chấp. Nhưng các học trò của HLV Go Oiwa rất điềm tĩnh trước sức ép từ đối thủ. So với đối thủ, Nhật Bản ít mắc sai lầm hơn. Ngoài tình huống ghi bàn mở tỷ số, đội bóng Đông Á từng pressing, khiến hậu vệ Uzbekistan mắc lỗi trong hiệp một nhưng Kein Sato lại không thể tận dụng. Ít khi có cơ hội lên bóng nhưng mỗi lần tấn công, đội hình Nhật Bản thường dâng lên rất đều ở hai cánh, tạo ra nhiều hướng phát triển bóng.

Có thể nói, trận đấu này một lần nữa chứng tỏ nền tảng của bóng đá Nhật Bản. Họ không có những cầu thủ nổi trội trong đội hình, nhưng sức mạnh tập thể vẫn rất đáng gờm. Uzbekistan đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng, có thể xem là thế hệ vàng. Nhưng nếu không cải thiện về bản lĩnh, họ khó có thể bước ra thế giới như cách Nhật Bản đã làm được.

Quang Huy