Nhật Bản viện trợ Việt Nam thêm một triệu liều vaccine Covid-19

Bộ Y tế sáng 25/6 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo nước này tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam một triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca.

Hiện chưa rõ lô vaccine này sẽ về trong thời gian nào.

Trước đó, ngày 16/6, Nhật đã viện trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Vaccine có tên VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác: Covid-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine Covid-19, cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Lô vaccine phân bổ chủ yếu đến TP HCM tiêm các nhóm ưu tiên diện rộng. TP HCM đang triển khai tiêm số vaccine này, trong một chiến dịch tiêm chủng trên cả nước lớn nhất từ trước đến nay.

Lô vaccine Nhật Bản tặng Việt Nam về sân bay Nội Bài tối 16/6. Ảnh: Trần Minh.

Tính đến sáng 25/6, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do Covax hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, gần một triệu liều do Nhật Bản tặng và 500.000 liều do Trung Quốc tặng.

Bộ Y tế sáng 25/6 thông báo tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.920.248 liều, trong đó số người được tiêm đủ hai mũi là 143.121.

Bên cạnh viện trợ vaccine cho Việt Nam, Nhật hôm nay cũng thông báo tặng 1 triệu liều cho Đài Loan, đồng thời thu xếp để tặng các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines mỗi nơi 1 triệu liều. Từ giữa tháng 7, Nhật sẽ đóng góp 11 triệu liều nữa cho Đông Nam Á, Tây Nam Á và vùng đảo Thái Bình Dương thông qua sáng kiến Covax của WHO.

Lê Nga