Nhật Bản vận hành xe buýt giường nằm đầu tiên

Xe buýt chạy qua đêm với ghế có thể chuyển thành giường phẳng sẽ chính thức vận hành từ tháng 11 sau thời gian thử nghiệm dịch vụ.

Kochi Ekimae Kanko, một công ty vận hành xe buýt ở miền tây Nhật Bản, nhiều lần nhận được phản hồi của hành khách rằng việc đi xe buýt qua đêm có thể gây mệt mỏi về thể chất. Hãng kết luận rằng thị trường thực sự có nhu cầu về xe buýt có giường nằm.

Công ty đã thử nghiệm loại ghế có thể chuyển đổi thành giường phẳng hai tầng trên tuyến đường dài 13 giờ giữa tỉnh Kochi và Tokyo. Trong đợt thử nghiệm vào tháng 8, giường tầng trên có giá 12.000 yen (80 USD) một chiều, trong khi giường tầng dưới có giá 10.000 yen (67 USD).

Xe buýt với ghế (trái) và khi chuyển thành giường. Ảnh: Kochi Ekimae Kanko

Mỗi giường phẳng dài 180 cm và rộng 48 cm, có trang bị rèm che riêng tư và thanh chắn an toàn.

Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản (MLIT), xe buýt giường nằm đã được đưa vào sử dụng ở các quốc gia khác, trong đó có Mỹ và Việt Nam.

Một số công ty xe buýt Nhật Bản đã cân nhắc việc triển khai dịch vụ này bằng cách lắp đặt giường nằm, nhưng không thể đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Minh họa cách chuyển đổi ghế thành giường trên xe buýt. Video: Kochi Ekimae Kanago

Kochi Ekimae Kanko đã đáp ứng các yêu cầu an toàn giao thông đường bộ bằng cách phát triển ghế ngồi có thể chuyển đổi thay vì sử dụng giường nằm. Nhà điều hành xe buýt đã mất khoảng 10 năm để phát triển loại ghế chuyển thành giường này với một công ty địa phương.

Tetsuya Kimura, giáo sư kỹ thuật an toàn tại Đại học Công nghệ Nagaoka, cho biết MLIT đã có các yêu cầu an toàn đường bộ cần thiết đối với xe buýt đường dài, nhưng cần giám sát các dịch vụ mới mang lại sự thoải mái cho hành khách như Kochi Ekimae Kanko để "đảm bảo an toàn cho mọi người ở mọi lứa tuổi và đặc điểm thể chất".

Mỹ Anh (theo Japan Today)