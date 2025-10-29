Nhật Bản trưng bán tải Mỹ khi đón ông Trump

Chiếc F-150 đỗ trước Cung điện Akasaka dường như là một cách để chính phủ Nhật Bản giành được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ.

Khi ông Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, tại Tokyo hôm 28/10, một chiếc Ford F-150 đỗ nổi bật bên ngoài địa điểm tổ chức Cung điện Akasaka. Hai bên là hai chiếc Toyota nhưng đều sản xuất ở Mỹ.

Những chiếc xe bán tải Mỹ đồ sộ vẫn là hình ảnh hiếm hoi ở thủ đô Nhật Bản, nơi đường phố hẹp và những khúc cua có thể rất chật chội.

Nhưng theo Reuters, việc đặt chiếc F-150, vốn thường không được bán tại Nhật Bản, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về việc Tokyo sẵn sàng mua thêm xe từ đồng minh, một vấn đề vốn được ông Trump nhắc đến nhiều lần gần đây.

Bán tải Mỹ Ford F-150 đỗ ở giữa, bên cạnh là hai xe của Toyota nhưng đều sản xuất ở Mỹ. Ảnh: AP

Chính phủ của Thủ tướng Takaichi đang soạn thảo một gói thầu mua bán tải F-150, một ý tưởng ban đầu do ông Trump đề xuất.

"Ồ, tuyệt vời. Bà ấy có gu thẩm mỹ tốt đấy", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi được hỏi về thông tin này. "Đó là một chiếc xe tải hấp dẫn".

Vào tháng 8, ông Trump cho biết Nhật Bản đã sẵn sàng mua chiếc F-150 "rất đẹp". Hiện chưa rõ Nhật Bản dự định mua bao nhiêu chiếc F-150.

Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với Reuters rằng những chiếc bán tải này có thể sẽ được sử dụng làm xe cày tuyết, do kích thước của chúng.

Trước đó, ông Trump thường phàn nàn rằng Nhật Bản và châu Âu từ chối chấp nhận ôtô Mỹ, mặc dù các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản và châu Âu bán được hàng triệu xe mỗi năm tại Mỹ.

Nhưng việc ngần ngại mua xe Mỹ không liên quan nhiều đến rào cản thương mại. Cả ở Tokyo và London, nhiều tài xế đều cho rằng những chiếc xe của các hãng sản xuất ở Detroit quá lớn và quá tốn kém để vận hành.

F-150 sẽ không phải là chiếc xe Mỹ đầu tiên được đưa vào Nhật Bản để giúp giảm bớt căng thẳng thương mại. Ba thập kỷ trước, Toyota đã xoa dịu áp lực của Mỹ bằng cách bán một chiếc xe của General Motors cỡ trung dưới thương hiệu riêng của mình tại Nhật Bản.

Toyota Cavalier được giới thiệu rầm rộ, nhưng doanh số kém và lặng lẽ biến mất sau vài năm, theo John Shook, cựu giám đốc Toyota và là một chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghiệp ôtô tại cả Nhật Bản và Mỹ.

Ông cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm bán F-150 cũng có thể đi theo con đường tương tự. "Đừng mong đợi nhìn thấy những chiếc F-150 rong ruổi trên đường phố Tokyo hay chở nông sản từ nông thôn về. Chúng quá lớn, quá đắt, quá ngốn xăng và đơn giản là không vừa vặn. Chưa kể vô-lăng lại lệch về phía bên kia".

Khoảng 33% trong số 3,7 triệu xe mới bán tại Nhật Bản trong 2024 là xe mini hoặc kei-car, những chiếc xe nhỏ không phải do các hãng Mỹ sản xuất.

Ôtô nước ngoài chiếm 6% tổng doanh số xe mới, với các thương hiệu châu Âu nằm trong số những thương hiệu bán chạy nhất, theo dữ liệu của ngành, trong khi bản thân Ford đã rút khỏi Nhật Bản gần một thập kỷ trước.

Trong khi đó, ông Trump cho biết Toyota sẽ mở các nhà máy ôtô tại Mỹ với số tiền đầu tư lên tới 10 tỷ USD. Đại diện của Toyota chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ.

