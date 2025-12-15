Nhật Bản trả lại cặp gấu trúc duy nhất cho Trung Quốc

Vườn thú ở Tokyo sẽ trả lại cặp gấu trúc duy nhất tại Nhật Bản cho Trung Quốc, trong lúc hai nước leo thang căng thẳng.

Truyền thông Nhật Bản ngày 15/12 đưa tin cặp gấu trúc Lei Lei và Xiao Xiao tại vườn thú Ueno, Tokyo, sẽ được gửi trả về Trung Quốc vào tháng sau, sớm hơn một tháng trước khi thời hạn cho mượn kết thúc vào tháng 2/2026.

Theo Nikkei, chính quyền Tokyo đã đề nghị được giữ lại cặp gấu trúc nổi tiếng này, nhưng Trung Quốc không đồng ý. Asahi cũng đưa tin Tokyo đang tìm cách mượn thêm một cặp gấu trúc mới, dù khả năng chúng được đưa đến trước khi Lei Lei và Xiao Xiao trở về nước là không cao.

Chính quyền Tokyo hiện chưa phản hồi về vấn đề này.

Cặp gấu trúc Lei Lei và Xiao Xiao tại vườn thú Ueno, Tokyo, hồi tháng 3/2023. Ảnh: Reuters

Vườn thú Ueno từ lâu đã được hưởng lợi từ chính sách ngoại giao gấu trúc, khi hợp tác với các cơ sở ở Trung Quốc và Mỹ để sinh sản thành công loài vật này. Lei Lei và Xiao Xiao được sinh ra vào năm 2021, là con của gấu mẹ Shin Shin. Gấu trúc Shin Shin tới Nhật Bản năm 2011 và trở về Trung Quốc hồi năm ngoái.

Nếu Lei Lei và Xiao Xiao hồi hương về Trung Quốc, điều này sẽ khiến Nhật Bản lần đầu tiên sau nửa thế kỷ không có gấu trúc. Những con vật đáng yêu này bắt đầu được gửi tới Nhật Bản theo chương trình "ngoại giao gấu trúc" kể từ khi Bắc Kinh và Tokyo bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1972.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tháng trước phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này, nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Phát biểu này đã đẩy mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc vào khủng hoảng. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Thủ tướng Takaichi gần đây tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, nhưng Bắc Kinh không chấp nhận, yêu cầu bà phải rút lại phát biểu về đảo Đài Loan.

Ngọc Ánh (Theo AFP)