Nhật Bản tìm cách khai thác đất hiếm dưới đáy biển

Chính phủ Nhật Bản điều tàu nghiên cứu tới thăm dò ở vùng biển gần đảo Minami Torishima, nơi có trữ lượng đất hiếm lớn thứ ba toàn cầu.

Tàu khoan Chikyu rời cảng Shimizu, tỉnh Shizuoka sáng 12/1, hướng đến hòn đảo xa xôi Minami Torishima ở Thái Bình Dương. Ông Shoichi Ishii, giám đốc chương trình tại Văn phòng Nội các Nhật Bản, cho hay chuyến đi của tàu Chikyu nhằm thăm dò và khai thác, sản xuất đất hiếm ở độ sâu 6.000 m dưới biển.

"Chúng tôi đang cân nhắc đa dạng hóa nguồn cung và tránh phụ thuộc quá mức vào một quốc gia cụ thể", ông phát biểu tại cảng khi con tàu chuẩn bị khởi hành.

Tàu khoan Chikyu của Nhật Bản neo đậu tại cảng Shimizu, tỉnh Shizuoka, ngày 11/1. Ảnh: AFP

Đất hiếm, nhóm nguyên tố gồm 17 kim loại được sử dụng nhiều trong các ngành năng lượng và công nghệ, tương đối dồi dào trong vỏ Trái Đất nhưng rất khó khai thác.

Khu vực xung quanh Minami Torishima nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, ước tính chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm. Theo Nikkei, đây là mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn thứ ba toàn cầu, ước tính chứa lượng dysprosium đủ dùng trong 730 năm và lượng yttrium đủ dùng trong 780 năm.

Theo Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển, Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC), đây là lần đầu tiên con người thử khai thác đất hiếm ở độ sâu này.

"Nếu Nhật Bản có thể khai thác thành công và ổn định đất hiếm quanh Minami Torishima, Nhật Bản sẽ đảm bảo được chuỗi cung ứng trong nước cho các ngành công nghiệp then chốt", Takahiro Kamisuna, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận xét.

Ông nói thêm đây sẽ là tài sản chiến lược quan trọng để Nhật Bản "giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc", trong bối cảnh Bắc Kinh đã ra lệnh cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản khi quan hệ song phương vẫn căng thẳng.

Hồng Hạnh (Theo AFP)