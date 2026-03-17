Nhật Bản thử nghiệm xe tải tự lái đường dài

Xe tải bán rơ-moóc ứng dụng công nghệ tự lái Level 2+ vận chuyển hàng giữa Tokyo và Osaka, đánh dấu bước tiến hướng tới triển khai xe tải tự hành cấp độ cao hơn.

Công ty phát triển công nghệ lái xe tự động TIER IV đã hoàn thành thử nghiệm mô phỏng cho hoạt động vận tải đường dài bằng xe tải tự lái tại Nhật Bản, hợp tác cùng Yamato Transport và Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC).

Thử nghiệm diễn ra từ ngày 16 đến 20/2 trong khuôn khổ sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản nhằm nghiên cứu khả năng triển khai vận tải hàng hóa tự động trong tương lai. Một xe tải bán rơ-moóc được trang bị công nghệ lái tự động Level 2+ đã vận chuyển hàng của khách giữa trung tâm Haneda Chronogate của Yamato Transport tại Tokyo và cơ sở Kansai Gateway ở Osaka.

Hoạt động vận tải đường dài tự hành bằng xe tải. Ảnh: Yamato Transport

Trong quá trình thử nghiệm, phương tiện đã hoàn thành hai chuyến khứ hồi trên tuyến đường dài khoảng 500 km. Công nghệ lái tự động được sử dụng trên quãng đường khoảng 100 km của cao tốc Shin-Tomei, giữa hai trạm dịch vụ thuộc tỉnh Shizuoka.

Các bài thử nghiệm tập trung đánh giá hiệu suất phương tiện, hệ thống an toàn và quy trình vận hành liên quan đến vận tải hàng hóa tự động. Nhóm nghiên cứu cũng thu thập dữ liệu về chuyển động của rơ-moóc, bao gồm độ lắc và khả năng xoay khớp, độ chính xác khi giữ làn đường và thời gian xe có thể vận hành ở chế độ "không cần chạm tay vào vô lăng".

Những dữ liệu thu được sẽ được sử dụng để tiếp tục phát triển hệ thống lái tự động, với mục tiêu dài hạn là triển khai xe tải tự lái cấp độ 4, cho phép phương tiện vận hành hoàn toàn tự động trong các điều kiện nhất định.

Một tài xế tham gia thử nghiệm cho biết: "Ban đầu tôi phải làm quen một chút với hệ thống, nhưng khi hiểu cách nó vận hành thì cảm thấy khá yên tâm. Trong tương lai, tôi hy vọng xe tải tự lái sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy, giúp duy trì năng lực vận chuyển của chúng tôi".

Gia Hân (Theo Manager Logistics)