Nhật Bản tăng phí visa từ 1/4

Với các hồ sơ xin visa được thụ lý từ 1/4/2026 đến 31/3/2027, khách Việt phải đóng thêm phí 20.000 đồng với thị thực nhập cảnh một lần và 30.000 đồng nếu nhập cảnh Nhật Bản nhiều lần.

Theo đó, nếu khách Việt muốn xin visa nhập cảnh một lần (single), phí visa tăng từ 500.000 đồng lên 520.000 đồng. Nếu muốn xin visa nhập cảnh nhiều lần (multiple), giá visa thay đổi từ 1.000.000 đồng lên 1.030.000 đồng. Phí visa quá cảnh không thay đổi, 120.000 đồng. Giá mới áp dụng cho du khách xin thị thực bằng hộ chiếu phổ thông.

Trong lần thông báo dự kiến tăng phí visa hồi tháng 10/2025, Nhật Bản giải thích việc tăng này góp phần hạn chế tình trạng du lịch quá tải.

Nhật Bản yêu cầu visa ngắn hạn với công dân hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam, và miễn thị thực ngắn hạn cho công dân hơn 70 điểm đến. Một số quan chức trong chính phủ cho rằng nên tăng phí với khách quốc tế như một cách tăng thu ngân sách mà không làm tăng gánh nặng thuế cho người dân.

Phó Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ, cho biết tour Nhật Bản hành trình 5 ngày 4 đêm có giá 25-35 triệu đồng, tùy mùa và đường bay, khách sạn. Mùa cao điểm hoa anh đào, lá đỏ hoặc lễ tết, giá có thể tăng cao hơn. Tour Nhật cũng nằm trong phân khúc trung - cao cấp.

"Trong tổng số vài chục triệu đồng cho một chuyến đi, con số 20.000 đồng rất nhỏ", ông Vũ nói. Theo ông, điều khách quan tâm là giá tour, giờ bay, khả năng đậu visa.

Ông Vũ cho biết Nhật Bản là điểm đến yêu thích của du khách Việt, dù rào cản visa và chi phí cao. Tuy nhiên, nơi đây thu hút du khách nhờ cảnh đẹp thiên nhiên, bề dày văn hóa, nếp sống xã hội văn minh, gọn gàng, sạch sẽ và ẩm thực đa dạng.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, năm 2025, hơn 678.000 lượt khách Việt Nam đã nhập cảnh Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, lượt khách Nhật đến Việt Nam là hơn 814.000 lượt.

Phương Anh