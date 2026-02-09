Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) khởi động lại lò phản ứng số 6 của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa lúc 14h hôm nay.

Lò số 6 có công suất 1,36 GW, là một trong 7 lò phản ứng tại Kashiwazaki-Kariwa. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới với khả năng sản xuất 8,2 GW điện khi vận hành đầy đủ, có thể cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình. Nhà máy nằm ở tỉnh Niigata, dừng hoạt động sau thảm họa hạt nhân Fukushima tháng 3/2011. Thảm họa gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến những cuộc biểu tình và tâm lý lo ngại, khiến Nhật Bản phải đóng cửa mọi lò phản ứng hạt nhân trên toàn quốc.

Tuy nhiên, việc ngừng hoạt động quy mô lớn gây áp lực nặng nề lên nguồn cung năng lượng của Nhật Bản. Sự kiện "hồi sinh" nhà máy Kashiwazaki-Kariwa sau 15 năm đánh dấu bước ngoặt lớn, cho thấy Nhật Bản dường như sẵn sàng quay lại với điện hạt nhân. Điều này được đánh giá hữu ích trong bối cảnh họ muốn giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đạt mục tiêu trung hòa carbon năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ AI.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) bên bờ biển tỉnh Niigata, Nhật Bản, ngày 21/12/2025. Ảnh: Reuters

Đây là lần tái khởi động thứ hai với Kashiwazaki-Kariwa sau khi nỗ lực trước đó phải dừng lại do gặp sự cố. Ban đầu, Tepco khởi động lò phản ứng số 6 vào ngày 21/1, nhưng phải tắt ngay hôm sau vì hệ thống giám sát phát tín hiệu báo động.

Trong cuộc họp báo tuần trước, Tepco cho biết, hệ thống báo động phát hiện thay đổi nhỏ về dòng điện trong một sợi cáp, dù vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Công ty đã điều chỉnh cài đặt của hệ thống, khẳng định lò phản ứng hiện đảm bảo an toàn để vận hành. Hoạt động thương mại dự kiến bắt đầu từ ngày 18/3, sau một cuộc kiểm tra tổng thể khác.

14 lò phản ứng, đa số ở miền tây và miền nam Nhật Bản, đã "hồi sinh" sau khi ngừng hoạt động do thảm họa Fukushima. Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy đầu tiên được vận hành lại của Tepco, đơn vị cũng phụ trách nhà máy Fukushima Daiichi. Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa hiện được trang bị tường chắn sóng cao 15 m, hệ thống điện dự phòng tiên tiến và nhiều nâng cấp an toàn khác.

Dù vậy, người dân ở khu vực xung quanh chưa hoàn toàn đồng thuận. Theo khảo sát do tỉnh Niigata thực hiện tháng 9 năm ngoái, chỉ 37% cư dân ủng hộ, trong khi 60% phản đối, bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng. Dù vậy, Tepco ngày 9/2 khẳng định "sẽ tiếp tục chứng minh cam kết đặt an toàn lên hàng đầu tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thông qua hành động và kết quả".

Thu Thảo (Theo AFP, IFL Science)