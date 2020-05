Nhật Bản sớm cấp phép thuốc kháng nCoV

Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy các thủ tục để sớm phê duyệt thuốc kháng virus remdesivir trong vòng một tuần, sau khi Mỹ phê duyệt.

Thông tin được ông Katsunobu Kato, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản, đưa ra ngày 2/5 ngay sau khi Mỹ cấp phép sử dụng remdesivir trong trường hợp khẩn cấp để điều trị Covid-19.

Remdesivir là thuốc kháng virus, do công ty dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ điều chế. Trước đây, loại thuốc được nghiên cứu để điều trị Ebola.

"Gilead Science sẽ nộp đơn để được cấp phép tại Nhật Bản trong vài ngày tới. Tôi đã ban hành hướng dẫn để có thể sẵn sàng phê duyệt trong vòng một tuần.", ông Kato cho biết.

Trước đó, thử nghiệm lâm sàng do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ thực hiện cho thấy remdesivir giúp rút ngắn thời gian hồi phục của một số người bệnh Covid-19 đến 31%. Người bệnh có thể phục hồi sau 11 ngày so với người dùng giả dược phải điều trị đến 15 ngày. Tỷ lệ tử vong của nhóm dùng remdesivir là 8%, thấp hơn so với nhóm giả dược là 11,6%.

Ngày 1/5, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ hướng tới phương án tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản thêm một tháng sau khi hết hạn vào ngày 6/5 tới. Các chuyên gia cho rằng việc giãn cách xã hội nên tiếp tục được duy trì cho đến khi số lượng ca bệnh giảm thêm.

Tính đến nay, Nhật Bản xác nhận gần 15.000 ca nhiễm và 517 ca tử vong do Covid-19.

Nhật Bản được cho là ứng phó với Covid-19 chậm chạp hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện chính phủ nước này thực hiện nhiều biện pháp để giảm bớt áp lực về Covid-19 như cho các ca bệnh nhẹ đến khách sạn cách ly thay vì giữ họ trong các bệnh viện quá tải, tăng cường năng lực xét nghiệm.

Lê Cầm (Theo Reuters)