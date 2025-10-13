Nhật Bản siết leo núi Phú Sĩ, khách gặp nạn giảm mạnh

Nhờ siết chặt các quy định về thời gian leo và tăng phí vào cửa, số khách gặp sự cố khi leo núi Phú Sĩ vào mùa hè đã giảm mạnh, không ghi nhận ca tử vong.

Mùa leo núi Phú Sĩ kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 9 hàng năm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Năm nay, khoảng 84.000 người đã leo từ phía tỉnh Shizuoka. Chỉ 36 trường hợp cần hỗ trợ cứu hộ, giảm 44% so với 64 trường hợp cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, không có người tử vong, trong khi năm 2024 ghi nhận 6 ca.

Tuyến đường leo núi Phú Sĩ ở phía tỉnh Shizuoka đóng cửa sau khi mùa leo núi kết thúc, ngày 10/9. Ảnh: Kyodo

Núi Phú Sĩ cao 3.776 m, là biểu tượng của du lịch Nhật Bản. Trước đây, không ít người chọn hình thức "leo núi chớp nhoáng", lên núi xuyên đêm mà không nghỉ lại, hoặc mặc trang phục không phù hợp như áo phông, quần đùi và dép lê.

Nhằm nâng cao ý thức an toàn, năm nay, tỉnh Shizuoka tăng phí vào cửa từ 2.000 yên lên 4.000 yên (khoảng 660.000 đồng) và giới hạn thời gian leo núi. Từ 14h đến 3h sáng hôm sau, chỉ những người có đặt chỗ nghỉ trong các trạm dừng mới được tiếp tục hành trình.

Tỉnh Yamanashi, nơi có một trong bốn cung đường chính lên núi Phú Sĩ, cũng áp dụng các biện pháp tương tự và ghi nhận số vụ cứu hộ giảm đáng kể.

Du khách leo núi Phú Sĩ. Ảnh: David Guttenfelder/National Geographic

Tuy nhiên, tai nạn vẫn xảy ra ngoài mùa leo chính thức. Nhiều du khách nước ngoài không nắm rõ quy định, đã chọn leo vào thời điểm núi đóng cửa. Một số người dân địa phương cũng leo tự phát, thiếu sự chuẩn bị.

Tháng 6/2024, ba người đàn ông Nhật Bản được phát hiện đã tử vong gần miệng núi lửa. Cùng thời điểm, một công dân Mỹ 60 tuổi cũng được giải cứu do bị hạ thân nhiệt khi núi vẫn đang trong thời gian đóng cửa. Tháng 4/2025, một nam sinh viên Trung Quốc đã phải nhờ trực thăng cứu hộ do đổ bệnh gần đỉnh núi. Bốn ngày sau, anh ta lại được cứu lần thứ hai khi cố quay lại núi để tìm chiếc điện thoại bị bỏ quên.

Hiện chính quyền tỉnh Shizuoka đang cân nhắc áp dụng thêm các khoản phạt và yêu cầu người leo núi liều lĩnh chi trả chi phí điều động trực thăng cứu hộ để tăng tính răn đe.

Mai Phương (Theo JapanToday)