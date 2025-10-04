Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên

Đảng cầm quyền LDP chọn Sanae Takaichi làm lãnh đạo mới, mở đường cho bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi, cựu bộ trưởng an ninh kinh tế Nhật Bản, hôm nay vượt qua 4 ứng cử viên nam của đảng Dân chủ Tự do (LDP), trong đó có đối thủ nặng ký nhất là Shinjiro Koizumi, để trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng. "Chúng ta đã mở ra kỷ nguyên mới cho LDP", bà phát biểu tại trụ sở đảng ở thủ đô Tokyo.

LDP, đảng lãnh đạo Nhật Bản hầu hết thời gian trong thời kỳ hậu chiến, đã mất đa số ở Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shigeru Ishiba. Tuy nhiên, lãnh đạo LDP tiếp theo nhiều khả năng vẫn sẽ trở thành thủ tướng vì LDP là nhóm lớn nhất trong quốc hội. LDP sẽ phải liên minh với các đảng khác hoặc thỏa thuận để đủ phiếu ở Hạ viện.

Cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Nhật Bản để chọn người thay thế ông Shigeru Ishiba dự kiến diễn ra ngày 15/10.

Bà Sanae Takaichi phát biểu tại trụ sở LDP ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 4/10. Ảnh: AP

Giới quan sát cho rằng LDP chọn bà Takaichi, 64 tuổi, làm lãnh đạo nhằm khôi phục niềm tin từ công chúng, vốn đang phẫn nộ vì giá cả leo thang và bị chi phối bởi các đảng đối lập với những lời hứa hẹn về phát triển kinh tế, siết kiểm soát người nước ngoài.

"Gần đây, tôi đã nghe thấy nhiều lời chỉ trích gay gắt trên khắp đất nước rằng họ không còn biết LDP đại diện cho điều gì nữa. Tôi muốn biến những lo lắng của người dân về cuộc sống thường nhật và tương lai trở thành niềm hy vọng", bà nói trước cuộc bỏ phiếu.

Takaichi, người tự nhận mình giống nữ thủ tướng đầu tiên của Anh là Margaret Thatcher, đã đưa ra tầm nhìn rõ ràng về sự thay đổi. Bà ủng hộ chiến lược của cựu thủ tướng Shinzo Abe về kích thích nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và nới lỏng chính sách tiền tệ, từng chỉ trích Ngân hàng Nhật Bản vì tăng lãi suất.

Bà tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận thương mại giữa ông Ishiba và ông Trump, trong đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với ôtô và các sản phẩm khác, nhưng đề cập khả năng tái đàm phán nếu thỏa thuận tỏ ra bất công.

Bà Sanae Takaichi ăn mừng chiến thắng cùng Thủ tướng Ishiba (trái) tại trụ sở LDP ở Tokyo ngày 4/10. Ảnh: AP

Giới quan sát cảnh báo lập trường chủ nghĩa dân tộc của bà Takaichi có thể chọc giận các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc. Bà thường xuyên tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ quân nhân Nhật Bản chết trong chiến tranh và vốn bị các nước láng giềng châu Á coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ.

Nếu đắc cử, bà Takaichi cam kết sẽ công du nước ngoài thường xuyên hơn người tiền nhiệm nhằm truyền bá thông điệp "nước Nhật đã trở lại".

Thanh Tâm (Theo NHK, Reuters, AFP, AP)