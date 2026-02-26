Đại học Nhật Bản ra mắt "nhà sư robot" ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỳ vọng giúp giảm tác động từ tình trạng thiếu hụt tăng sĩ.

Đại học Kyoto, một trong những đại học hàng đầu Nhật Bản, ngày 24/2 giới thiệu nhà sư robot "Buddharoid" ứng dụng AI, được huấn luyện qua những bộ kinh Phật phức tạp nhất, qua đó có thể trả lời các câu hỏi nhạy cảm mà nhiều người ngại đặt ra.

Đây là sản phẩm mới nhất của ông Seiji Kumagai, giáo sư Viện Nghiên cứu về Tương lai Xã hội Nhân loại của Đại học Kyoto. Ông Kumagai đã ứng dụng các mô hình AI để phát triển chatbot đặt tên là "BuddhaBotPlus", tích hợp lên con robot hình người Unitree G1 do Trung Quốc sản xuất, từ đó tạo thành "nhà sư robot".

Robot chắp tay theo tư thế cầu nguyện, đi lại trước các phóng viên và thực hiện một số thao tác khác. Robot còn đưa lời khuyên cho một nữ phóng viên trẻ, người thừa nhận mình hay suy nghĩ, lo lắng quá nhiều.

Robot nhà sư ở Nhật Bản "Nhà sư robot" trong buổi ra mắt tại Kyoto, Nhật Bản. Video: AFP

"Phật giáo dạy rằng điều quan trọng là không mù quáng chạy theo dòng suy nghĩ của mình hay lao vào mọi việc một cách vội vã", robot nói với phóng viên của đài NHK. "Một cách tiếp cận là làm lắng tâm trí và buông bỏ chính suy nghĩ đó".

Khi giáo sư Kumagai hỏi lời khuyên về các mối quan hệ cá nhân, "nhà sư" đáp: "Sẽ tốt hơn nếu bạn nhìn nhận lại mức độ gắn bó của mình với họ và giữ được sự cân bằng bên trong".

Các chatbot AI về tôn giáo hiện là các công cụ phổ biến, nhưng cũng gây tranh cãi trong hầu hết tôn giáo lớn. Đại học Kyoto cho rằng cần tiếp tục thảo luận về tính đạo đức liên quan đến các công cụ như vậy trong hoạt động tôn giáo, song cũng kỳ vọng "nhà sư robot" sẽ giúp duy trì không khí gắn kết tại các cơ sở thờ tự, trong bối cảnh dân số Nhật giảm, thị trường lao động già hóa.

"Trong tương lai, các nhà sư robot có thể hỗ trợ, thay thế cử hành một số nghi lễ tôn giáo vốn do các nhà sư thật thực hiện", Đại học Kyoto cho biết. "Điều này có thể tạo một cú dịch chuyển mang tính bước ngoặt trong văn hóa tôn giáo".

Giáo sư Seiji Kumagai và "nhà sư robot" tại buổi ra mắt ở Kyoto ngày 24/2. Ảnh: Kyodo

Đức Trung (Theo AFP, Kyodo, Mainichi)