Nhật Bản nới quy định về súng sau loạt vụ gấu tấn công người

Nhật Bản nới quy định về súng, tạo điều kiện để thợ săn có thể sử dụng súng trường ở nơi đông dân, sau loạt vụ gấu tấn công người.

Các quy định sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/9 trao cho các thành phố, thị trấn ở Nhật Bản quyền cho phép thợ săn tại các khu vực đông dân cư "bắn khẩn cấp" những loài động vật nguy hiểm như gấu.

Nhật Bản kiểm soát vũ khí chặt chẽ. Việc bắn động vật vốn bị cấm ở nơi công cộng, chỉ cảnh sát mới được phép làm như vậy trong tình huống nguy hiểm cận kề.

Theo quy định sửa đổi, người đứng đầu chính quyền địa phương được phê duyệt việc bắn khẩn cấp gấu nâu và gấu đen ở khu vực đông dân cư khi không thể áp dụng biện pháp phòng ngừa khác và không có nguy cơ người dân bị trúng đạn lạc.

Một con gấu trong khuôn viên ngôi đền ở Morioka, tỉnh Iwate, Nhật Bản hồi tháng 4. Ảnh: Kyodo News

Ngày càng nhiều gấu hoang dã xuất hiện ở các khu dân cư tại Nhật Bản. Kể từ tháng 4, 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương do gấu tấn công. Trong trường hợp gần nhất, một người đi bộ đường dài ở đảo Hokkaido đã tử vong sau khi bị gấu nâu hoang dã tấn công ngày 14/8.

Hồi tháng 7, một phụ nữ bất tỉnh sau khi bị gấu tấn công bên ngoài cơ sở dành cho người khuyết tật ở ngoại ô thành phố Kitaakita, miền bắc Nhật Bản. Cũng trong tháng đó, các tay golf tham gia giải đấu đã phải rời khỏi sân sau khi phát hiện gấu. Vào tháng 6, một con gấu lang thang trên đường băng tại sân bay khu vực.

Trong năm tài khóa gần nhất tính đến tháng 3/2025, 85 người bị gấu tấn công, trong đó ba người thiệt mạng. Trong cùng kỳ, 5.136 con gấu đã bị giết, giảm so với hơn 9.000 con của năm trước.

Các chuyên gia cho biết tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến thức ăn và thời gian ngủ đông của gấu, khiến loài vật này tìm đến các thị trấn. Sự gia tăng các trang trại bị bỏ hoang do dân số Nhật Bản suy giảm cũng khiến ranh giới với các khu vực hoang dã trở nên mờ nhạt, cùng với đó là số lượng thợ săn giảm.

Có thông tin cho thấy gấu thậm chí xuất hiện ở khu vực Tokyo những năm gần đây. Theo đài NHK, đã có ít nhất 39 lần gấu xuất hiện bên trong hoặc gần các trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông ở Nhật Bản trong năm nay.

Huyền Lê (Theo AFP, Kyodo News)