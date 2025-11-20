Nhật Bản mất gần 10 tỷ USD nếu khách Trung Quốc tiếp tục ngừng đến

Nền kinh tế Nhật Bản có thể mất gần 10 tỷ USD trong năm 2026 nếu khách Trung Quốc đại lục tiếp tục ngừng đến do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Bắc Kinh đã khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản sau khi hai nước căng thẳng vì phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi xoay quanh vấn đề Đài Loan hôm 7/11.

Kinh tế Nhật Bản có thể mất khoảng 1.490 tỷ yen (9,59 tỷ USD) trong năm tới nếu du khách từ Trung Quốc đại lục tiếp tục tránh Nhật Bản. Lượng khách sụt giảm kéo tụt đà tăng trưởng khách quốc tế từng ghi nhận đầu năm nay, theo dự báo của nhà kinh tế trưởng Takahide Kiuchi thuộc Viện Nghiên cứu Nomura, Tokyo.

Hành khách Trung Quốc xuống máy bay sau khi hạ cánh. Ảnh: SCMP

Con số Kiuchi đưa ra dựa trên lượng khách từ đại lục dự kiến giảm 25% trong 12 tháng tới, tương đương mức giảm năm 2012, khi Trung Quốc phát đi lời kêu gọi tương tự sau việc chính phủ Nhật Bản mua lại ba đảo thuộc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (tên tiếng Nhật là Senkaku).

Kiuchi cũng ước tính Nhật Bản sẽ mất thêm 290 tỷ yen (1,85 tỷ USD) trong năm tới do lượng khách từ Hong Kong sụt giảm. "Điều này sẽ tạo ra tác động kinh tế đáng kể", ông nhận định trong báo cáo phát hành ngày 18/11.

Tranh chấp ngoại giao dường như đã gây hiệu ứng lan sang du lịch, khi các hãng hàng không Trung Quốc ghi nhận khoảng 491.000 lượt hủy vé tới Nhật trong ba ngày (15-17/11).

Căng thẳng cũng làm trầm trọng thêm các khó khăn kinh tế vốn có của Tokyo. Ngày 19/11, đồng yen tiếp tục suy yếu so với USD sau khi rơi xuống dưới ngưỡng 155 yen đổi 1 USD vào hôm trước, trong bối cảnh thị trường tài chính chịu nhiều sức ép. Ông Kiuchi cảnh báo việc nhập khẩu nông sản và hàng hóa từ Trung Quốc bị hạn chế có thể khiến giá cả tăng mạnh hơn.

Ngày 18/11, chứng khoán lao dốc, trái phiếu bị bán tháo, lợi suất dài hạn tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Điều này phản ánh lo ngại gia tăng về gói kích thích tăng trưởng sắp công bố của chính phủ Nhật Bản cũng như sức ép ngày càng lớn lên các nhà hoạch định chính sách nhằm ổn định thị trường. Ngày hôm qua, thị trường phục hồi nhẹ, theo đánh giá của các chuyên gia.

Khách Nhật tập trung lắng nghe hướng dẫn viên du lịch thuyết minh khi tại Nhật Bản. Ảnh: SCMP

Theo Kiuchi, tác động từ việc khách Trung Quốc đại lục và Hong Kong giảm sẽ tương đương 0,29% GDP năm ngoái của Nhật Bản, tương ứng 607,9 nghìn tỷ yen (3.870 tỷ USD).

Ông cho rằng nếu Trung Quốc hạn chế thương mại với Nhật Bản, như từng hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong các tranh chấp trước đây, tác động kinh tế sẽ "còn lớn hơn". Nhập khẩu nông sản và các mặt hàng khác từ Trung Quốc bị cản trở có thể khiến giá cả leo thang. Ngoài ra, điều này còn có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật tại Trung Quốc.

Trong 9 tháng đầu năm, Nhật Bản đón khoảng 7,49 triệu khách Trung Quốc và đây cũng là thị trường gửi khách lớn nhất đến Nhật Bản.

Kiuchi ước tính nếu không có hạn chế, chi tiêu của du khách Trung Quốc trong 12 tháng tới có thể đạt khoảng 3.150 tỷ yen (20 tỷ USD), dựa trên mức chi tiêu trung bình 239.000 yen (1.539 USD) mỗi du khách đại lục và tốc độ tăng trưởng khách trong 9 tháng đầu năm.

Nếu tình trạng hạn chế kéo dài cả năm và khiến khách Trung Quốc giảm 25%, tổng chi tiêu sẽ giảm xuống còn 1.650 tỷ yen (10 tỷ USD), dẫn tới mức tổn thất 1.490 tỷ yen (gần 10 tỷ USD) cho kinh tế Nhật Bản.

Anh Minh (Theo SCMP)