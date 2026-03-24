Nhật Bản lật tẩy điều hòa rởm '1 giây giảm nhiệt'

Tin lời quảng cáo "giảm nhiệt độ trong 1 giây", hàng nghìn người sập bẫy mua phải thiết bị làm mát mini nhưng thực chất chỉ là quạt gió thông thường.

Trung tâm Đời sống Quốc dân Nhật Bản (NCAC) vừa phát cảnh báo về tình trạng gian lận thương mại liên quan đến các thiết bị làm mát và sưởi ấm mini. Từ tháng 4/2020 đến hết năm 2025, cơ quan này tiếp nhận hơn 3.000 đơn khiếu nại.

Những quảng cáo thổi phồng như "hạ nhiệt độ phòng trong 1 giây", "ngang ngửa máy lạnh nhưng không cần cục nóng" hay "tiền điện chỉ 50 yen (khoảng 8.000 đồng) mỗi tháng" đã khiến nhiều người sập bẫy.

Hai thiết bị điện tử được quảng cáo có chức năng "điều hòa". Bên trái là quạt sử dụng nguồn điện từ cổng USB, có chức năng "làm lạnh tức thì", bên phải là quạt cây "giảm nhiệt độ trong một giây". Ảnh: NCAC

Một người đàn ông 50 tuổi mua máy qua quảng cáo trên YouTube kể: "Họ nói chỉ cần bật công tắc là có gió lạnh 16-20 độ C, lại còn tích hợp AI. Nhưng khi nhận hàng, nó trông như một món đồ chơi và không hề có hơi lạnh. Tệ hơn, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi rác sau đó".

Một khách hàng 70 tuổi khác bị lừa bởi mác "hợp tác phát triển cùng hãng điện tử lớn Nhật Bản" và cam kết làm lạnh phòng trong 3 phút, nhưng lại nhận về một thiết bị chỉ phả ra luồng gió yếu ớt. Tương tự với thiết bị sưởi, một cụ bà 80 tuổi tin lời quảng cáo "mùa đông mặc áo cộc tay trong nhà", nhưng kết quả chỉ thấy ấm nếu áp sát mặt vào máy.

NCAC đã tiến hành thử nghiệm độc lập 10 sản phẩm bị khiếu nại nhiều nhất. Kết quả với thiết bị làm mát, không sản phẩm nào thổi ra được luồng khí thấp hơn nhiệt độ phòng (28 độ C). Khi tháo thiết bị, các chuyên gia phát hiện chúng hoàn toàn không có linh kiện làm lạnh không khí, chỉ là một hệ thống quạt thổi gió đơn thuần. Các thiết bị sưởi cũng không thể tăng nhiệt độ lên 5 độ C trong 5 giây, hay làm ấm một căn phòng 10 m2 như quảng cáo.

Thiết bị làm mát có vẻ ngoài giống điều hòa, được quảng cáo không cần cục nóng, sau một giây giảm nhiệt độ. Ảnh: NCAC

Không chỉ lừa đảo về công năng, 7/10 mẫu được kiểm tra mập mờ về nguồn gốc. Các sản phẩm này không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật và sách hướng dẫn cũng hoàn toàn không đề cập đến chức năng "làm mát phòng".

NCAC khẳng định, về mặt vật lý, không thể dùng một nguồn điện nhỏ như cổng USB hay pin sạc dự phòng để thay đổi nhiệt độ cả một không gian giống như điều hòa dân dụng. Cơ quan này khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các quảng cáo phóng đại và kiểm tra kỹ thông số điện áp, xác minh uy tín nhà phân phối trước khi thanh toán.

Nhật Bản lật tẩy 'điều hòa rởm' của Trung Quốc Video của NCAC cảnh báo về các chức năng rởm của các thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc.

Bảo Nhiên (Theo Itmedia/Fnn)