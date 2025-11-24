Nhật Bản khó tìm thị trường thay thế khách Trung Quốc

Nhật Bản được cảnh báo khó lấp đầy khoảng trống doanh thu bán lẻ và du lịch nếu khách Trung Quốc tiếp tục hủy tour do căng thẳng ngoại giao, theo BMI.

Báo cáo ngày 21/11 của BMI, công ty con của nhà cung cấp dữ liệu Fitch Solutions, cảnh báo sự sụt giảm kéo dài của dòng khách Trung Quốc sẽ tác động đáng kể tới kinh tế Nhật Bản. Đây là nguồn khách quốc tế lớn nhất và có mức chi tiêu cao hơn trung bình tại xứ sở mặt trời mọc.

Trong thời gian ngắn hạn, ngành du lịch Nhật Bản "không có nhiều lựa chọn thay thế" và "sẽ rất khó lấp đầy khoảng trống do du khách Trung Quốc để lại", BMI nhận định, đồng thời cho biết "các cửa hàng miễn thuế tại sân bay và các trung tâm thương mại lớn sẽ chịu tác động trực tiếp".

Khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm trong chuyến du lịch Nhật Bản, phía sau là núi Phú Sĩ. Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang từ đầu tháng 11, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gợi ý Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan.

Kể từ đó, Bắc Kinh đã nhiều lần phát cảnh báo du lịch, kêu gọi công dân tránh tới Nhật Bản, trong khi một số hãng bay Trung Quốc cho phép hoàn tiền toàn bộ cho các chuyến đi Nhật tới cuối năm. Các hãng hàng không Trung Quốc đã ghi nhận 491.000 lượt hủy vé tới Nhật Bản chỉ sau 3 ngày. Nếu lượng khách Trung giảm mạnh, nền kinh tế Nhật có thể tổn thất khoảng 1,49 nghìn tỷ yen (9,6 tỷ USD) trong năm tới, theo ước tính của chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Nomura ở Tokyo.

Theo BMI, trong quý III, du khách Trung Quốc tại Nhật chi trung bình 1.622 USD/người, cao hơn mức 1.488 USD/người của khách quốc tế nói chung.

Về trung và dài hạn, Nhật Bản có thể phần nào bù đắp sự sụt giảm khách từ Trung Quốc nhờ "nhu cầu tăng dần" từ các thị trường Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, BMI vẫn khẳng định "khó có khả năng ngành bán lẻ giá trị cao, vốn phụ thuộc vào khách Trung, phục hồi hoàn toàn".

Tuy nhiên, theo các nhà điều hành khách sạn địa phương, "vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động lên các hãng bay, công ty đặt tour và cơ sở lưu trú".

Mayur Patel, Giám đốc khu vực châu Á của hãng phân tích OAG Aviation, cho rằng các hãng hàng không có thể mất vài tuần để điều chỉnh số ghế nhằm bù đắp lượng đặt chỗ giảm trên các đường bay Trung - Nhật. Ông dự đoán tới dịp Giáng sinh, Nhật Bản sẽ bù đắp phần lớn thiệt hại tạm thời nhờ lượng đặt chỗ tăng từ các nước khác và cả những du khách Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị.

Khách Trung giảm đi Nhật lại tạo điều kiện cho các quốc gia khác trong khu vực hút khách. Subramania Bhatt, CEO của hãng công nghệ và marketing du lịch China Trading Desk, cho biết lượng tìm kiếm chuyến đi đến Singapore của du khách Trung Quốc đã tăng khoảng 15% tính đến ngày 18/11 so với tuần trước đó.

Bhatt cho biết Singapore được đánh giá cao cho các chuyến du lịch gia đình tại Trung Quốc nhờ vị trí gần, an toàn và việc sử dụng rộng rãi tiếng Trung. Các chuyến đi Hàn Quốc và tour kết hợp Malaysia - Singapore - Thái Lan cũng rất được du khách Trung Quốc ưa chuộng.

Anh Minh (Theo SCMP, China Retail News)