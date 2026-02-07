Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào gần núi Phú Sĩ

Chính quyền thành phố Fujiyoshida hủy bỏ lễ hội hoa anh đào biểu tượng mùa xuân 2026 do quá tải khách du lịch, gây ùn tắc giao thông và xâm phạm không gian riêng tư của người dân.

Chính quyền thành phố Fujiyoshida, gần núi Phú Sĩ, miền Trung Nhật Bản, thông báo hôm 4/2, không tổ chức lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen năm 2026, do lo ngại du khách gây rối, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Đằng sau khung cảnh đẹp của núi Phú Sĩ và mùa hoa anh đào là sự đe doạ đến cuộc sống yên bình của người dân. Để bảo vệ môi trường sống, chúng tôi quyết định không tổ chức lễ hội đã diễn ra suốt 10 năm qua", ông Shigeru Horiuchi, Thị trưởng thành phố Fujiyoshida, cho biết trong một tuyên bố.

Những hình ảnh và video lan truyền trên các nền tảng TikTok, Instagram hay YouTube đã biến Fujiyoshida, khung cảnh núi Phú Sĩ nhìn từ công viên Arakurayama Sengen và ngôi tháp 5 tầng trở thành điểm check in mơ ước của khách quốc tế, khiến lượng người đổ về vượt xa khả năng tiếp nhận của một đô thị nhỏ.

Sự kiện kéo dài nhiều tuần diễn ra mùa xuân hằng năm trong suốt thập kỷ qua. Dịp lễ hội, nơi đây đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày, gần 200.000 người mỗi năm. Lễ hội được xem là điểm nhấn du lịch quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương cũng như mang lại nguồn thu đáng kể.

Tuy nhiên, làn sóng du lịch Nhật Bản những năm gần đây đã tăng với tốc độ chưa từng có. Năm 2025, Nhật Bản đón khoảng 42,7 triệu khách quốc tế, cao kỷ lục, vượt xa con số gần 37 triệu của 2024. Sự bùng nổ này một phần nhờ mạng xã hội, biến nhiều nơi vốn yên bình trở thành "điểm nóng".

Người dân địa phương đã bày tỏ sự bất mãn trước tình trạng quá tải. Họ phản ánh việc đường phố chật kín người, rác thải gia tăng, tiếng ồn kéo dài và sinh hoạt bị đảo lộn. Thậm chí, một số du khách còn bị cáo buộc có hành vi quấy rối, xâm phạm không gian riêng tư và thiếu tôn trọng các quy tắc, phong tục địa phương.

Riêng tại thành phố Fujiyoshida, chính quyền cho biết sự gia tăng đột biến của khách du lịch đã kéo theo hàng loạt vấn đề. Thành phố thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông. Trên đường phố và các khu dân cư, thuốc lá hút dở vứt bừa bãi, nhiều khách xâm nhập khu vực riêng tư của người dân, gây ồn ào, tranh cãi khi bị chủ nhà nhắc nhở. Các bậc phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của trẻ em trên đường đến trường do du khách đứng kín vỉa hè, tụ tập chụp ảnh và di chuyển thiếu quan sát.

Dù vậy, chính quyền thành phố cũng thừa nhận ngay cả khi lễ hội hoa anh đào bị hủy bỏ, công viên Arakurayama Sengen, nơi có tầm nhìn nổi tiếng hướng ra núi Phú Sĩ, vẫn có khả năng đón một lượng lớn khách vào mùa xuân.

Thành phố đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng an ninh và nhân viên hướng dẫn tại những khu vực đông đúc để kiểm soát trật tự và ngăn chặn các hành vi thiếu ý thức. Bên cạnh đó, nhiều bãi đỗ xe tạm thời sẽ được bố trí nhằm hạn chế tình trạng xe cộ đỗ tràn lan gây tắc nghẽn giao thông.

Tâm Anh (theo The Japan Times, Kyoto News)