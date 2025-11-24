Nhật Bản, Hàn Quốc hút khách Việt săn tuyết

Lượng khách Việt đặt tour đi các quốc gia Đông Bắc Á để ngắm tuyết mùa đông năm nay tăng trưởng mạnh, 20-30%.

Từ đầu tháng 11, chị Ngọc Anh, sales của một công ty du lịch liên tục nhận được các yêu cầu tư vấn từ người quen và khách hàng về thời điểm có nhiều tuyết tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Các tour khách chủ yếu đặt là cuối tháng 12, dịp Giáng sinh và tháng 1-2, trùng thời điểm Tết dương lịch và Nguyên đán.

Theo số liệu của Công ty Du lịch Việt, mùa đông năm nay thị trường Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục thu hút sự quan tâm hàng đầu của khách Việt. Các điểm đến được khách hỏi và đặt tour nhiều gồm Hokkaido (săn tuyết, tắm onsen), Tokyo-Osaka (mua sắm, ngắm tuyết) tại Nhật Bản và Seoul - Busan - khu trượt tuyết Ganwon-do tại Hàn Quốc. Giá tour cho các chuyến đi Nhật Bản từ 25 triệu đồng, còn Hàn Quốc từ 16 triệu đồng cho hành trình 5-6 ngày.

Làng cổ Shirakawa-go ở Nhật Bản đẹp như cổ tích khi vào đông. Ảnh: Fun Japan

Sự kết hợp giữa phong cảnh, khí hậu và không khí lễ hội đã khiến mùa đông ở các nước châu Á trở thành điểm đến của nhiều du khách Việt, theo bà Nguyễn Thúy Nga, đại diện Công ty Nam Thanh Travel.

Các công ty ghi nhận tỷ lệ khách đặt tour hai tháng cuối năm thị trường Outbound (khách Việt đi nước ngoài) có sự tăng trưởng rõ rệt với lượng đặt tour tăng gần 30% so với năm trước.

Tỷ lệ lấp đầy tour Tết Nguyên Đán 2026 đã đạt gần 50% thời điểm cuối tháng 10, cho thấy người Việt vẫn sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch chất lượng cao và trải nghiệm độc đáo theo mùa.

Tại Công ty lữ hành Vietluxtour, lượng khách đặt tour hai tháng cuối năm tăng 18-22%, chủ yếu ở các tuyến Nhật Hàn. Vietravel cũng ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2024 ở các chặng tour tương tự.

Mức tăng trưởng tích cực này đến từ xu hướng du khách Việt ngày càng ưu chuộng các trải nghiệm du lịch mùa đông và lễ hội cuối năm. Đồng thời, du khách ngày càng có thói quen đặt tour sớm hơn để đảm bảo lịch trình, theo đại diện của Vietluxtour.

Các hãng lữ hành Việt cũng ghi nhận năm nay khách Việt có xu hướng đặt tour "theo cảm xúc". Bà Nga của Nam Thanh Travel cho biết trước đây khách Việt thường chọn tour theo tiêu chí ngon - bổ -rẻ hoặc điểm đến nổi tiếng. Tuy nhiên, hiện nay, xu hướng "du lịch cảm xúc" lên ngôi khi nhiều khách sẵn sàng chi mạnh tay cho những trải nghiệm đặc biệt như ngắm tuyết rơi đầu mùa, trượt tuyết.

Khách Việt hiện nay không chỉ đi để check in mà muốn tận hưởng cảm giác thật - cảm giác lạnh cắt da, hơi thở mờ trong không khí, tiếng tuyết rơi lộp độp trên áo khoác. Khi nghe tin có tuyết, họ đặt tour, thậm chí chấp nhận giá cao hơn 20 - 30% so với tour thông thường để được đi sớm.

Chợ đêm Seoul mùa đông. Ảnh: Mercicoree

Ngoài các điểm đến phổ biến Nhật Bản, Hàn Quốc, năm nay các công ty du lịch cũng ghi nhận sự quan tâm của khách đến các điểm như châu Âu, Trung Quốc và ngắm bắc cực quang tại Bắc Âu.

Giám đốc Vietravel Hà Nội Phạm Văn Bẩy cho biết lượng khách Việt quan tâm đến các tour du lịch trái mùa cũng đông không kém. Khi thời tiết Việt Nam trở lạnh cũng là lúc khách Việt tìm đến những quốc gia đang bước vào mùa nắng ấm như Australia, Nam Phi, Dubai, Ai Cập.

Phương Anh