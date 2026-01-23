Nhật Bản giải tán Hạ viện

Thủ tướng Sanae Takaichi giải tán Hạ viện Nhật Bản, mở đường để tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro chiều nay tuyên bố giải tán cơ quan này, trong khi các nghị sĩ đứng lên hô lớn "banzai". Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi sau đó xác nhận kế hoạch tổ chức bầu cử. Các chính đảng sẽ bắt đầu vận động từ ngày 27/1, cử tri bỏ phiếu vào ngày 8/2.

Đây là đợt vận động tranh cử ngắn nhất lịch sử Nhật Bản, cũng là lần đầu tiên bầu cử diễn ra vào tháng 2 kể từ năm 1990. Tháng 2 là giai đoạn quốc hội Nhật Bản thảo luận về ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4. Dự luật ngân sách cần được Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản thông qua trước ngày 31/3.

Các nghị sĩ đứng lên sau khi Chủ tịch Fukushiro tuyên bố giải tán Hạ viện Nhật Bản ngày 23/1. Ảnh: AP

Người dân Nhật Bản sẽ bầu 465 ghế Hạ viện, trong đó 289 ghế phân theo khu vực bầu cử. 176 ghế còn lại phân bổ cho các đảng dựa trên tỷ lệ số phiếu đảng đó nhận được trên toàn quốc. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong giai đoạn lạnh nhất, làm dấy lên lo ngại về lượng cử tri tham gia.

Bà Takaichi được bổ nhiệm làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025 và nội các của bà đang nhận được tỷ lệ ủng hộ khoảng 70%.

Trước khi giải tán, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) giữ thế đa số sít sao tại Hạ viện với 233 ghế, đồng thời nắm thế thiểu số tại Thượng viện. Điều này sẽ cản trở khả năng thúc đẩy các chương trình nghị sự đầy tham vọng của chính phủ.

Giới phân tích nhận định bà Takaichi đang kỳ vọng nắm được thế đa số lớn hơn sau cuộc tổng tuyển cử, giúp bà chủ động hơn về chương trình nghị sự, đặc biệt là vấn đề ngân sách. Kết quả thăm dò cuối tháng 12/2025 do tờ Sankei Shimbun và đài Fuji Television thực hiện cho thấy chính phủ của bà Takaichi nhận được khoảng 90% sự ủng hộ từ nhóm cử tri dưới 30 tuổi.

"Chưa rõ tỷ lệ này có chuyển hóa thành sự ủng hộ cho LDP hay không. Điều công chúng đang quan tâm nhất là các biện pháp để đối phó lạm phát", Hidehiro Yamamoto, giáo sư chính trị Đại học Tsukuba, nêu quan điểm.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)