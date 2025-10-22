Nhật Bản dự kiến tăng phí visa

Nhật Bản sẽ tăng phí xin thị thực lên mức tương đương Mỹ và các nước châu Âu, trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng kỷ lục kéo theo chi phí vận hành.

Biểu phí mới sẽ được điều chỉnh dựa trên mức thu của các quốc gia thuộc G7 và các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Quy mô cụ thể của đợt tăng này sẽ được xác định sau.

Các thay đổi sẽ áp dụng cho thị thực du lịch, công tác và lưu trú dài hạn. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự kiến lấy ý kiến công chúng trước khi chính thức áp dụng, sớm nhất có thể từ năm tài khóa tới.

Hiện nay, phí xin visa nhập cảnh một lần vào Nhật khoảng 3.000 yên (20 USD), trong khi visa nhập cảnh nhiều lần là khoảng 6.000 yên (40 USD). Tại Mỹ, phí visa ngắn hạn là 185 USD; ở Anh là 177 USD; tại Canada là 100 CAD (71 USD).

Các nước Pháp, Đức và Italy – thành viên của khối Schengen cho phép tự do đi lại trong khu vực – đều thu 90 euro (105 USD) cho thị thực ngắn hạn.

Những quốc gia này thường xuyên điều chỉnh phí visa để bù trượt giá, biến động tỷ giá và kiểm soát lượng khách nước ngoài. Nhật Bản chưa từng tăng phí visa kể từ năm 1978, theo số liệu lưu trữ từ thời điểm đó.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế kỷ lục đã khiến chính phủ phải tuyển thêm nhân sự xử lý hồ sơ, làm tăng chi phí vận hành.

Chính phủ Nhật cũng đang cân nhắc thu phí ngay khi nộp hồ sơ, tương tự cách Mỹ và châu Âu đang thực hiện, nhằm hạn chế các hồ sơ "ảo" và giảm tải khâu xử lý hành chính.

Mùa thu là mùa cao điểm du lịch Nhật Bản, khi du khách khắp nơi đổ về ngắm lá vàng lá đỏ. Ảnh: The Travel

Trong nửa đầu năm nay, Nhật Bản đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng mạnh so với 17,8 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên lượng khách vượt mốc 20 triệu trong sáu tháng đầu năm, và con số này dự kiến còn tiếp tục tăng.

Chính phủ tin rằng việc tăng phí visa góp phần hạn chế tình trạng du lịch quá tải.

Hiện Nhật yêu cầu visa ngắn hạn đối với công dân hơn 120 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Năm ngoái, Nhật cấp 5,24 triệu visa cho công dân Trung Quốc - chiếm 70% tổng số visa cấp ra. Philippines đứng thứ hai với 570.000, tiếp theo là Việt Nam với 320.000. Ba quốc gia này chiếm gần 90% tổng lượng thị thực Nhật Bản cấp.

Bên cạnh đó, Nhật đang miễn thị thực ngắn hạn cho công dân của 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc và Australia. Một số quan chức trong chính phủ cho rằng nên tăng phí với khách quốc tế như một cách tăng thu ngân sách mà không làm tăng gánh nặng thuế cho người dân.

Tháng 5 vừa qua, một nhóm nghị sĩ đã đề xuất hủy chính sách miễn thuế tiêu dùng cho khách quốc tế và nâng mức "thuế du lịch quốc tế" khi rời Nhật.

Những người phản đối chính sách miễn thuế cho rằng khách nước ngoài có thể mua hàng số lượng lớn để bán lại kiếm lời - điều này không phù hợp với hình ảnh đất nước định hướng du lịch mà Nhật hướng tới.

Trước đó, cố đô Kyoto cũng có động thái nhằm đối phó với tình trạng quá tải du lịch. Thành phố dự kiến tăng thuế lưu trú, du khách có thể phải trả thêm tới 10.000 yen (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi đêm. Đề xuất này đã được Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản phê duyệt hôm 3/10 và dự kiến áp dụng từ năm sau. Đây là lần tăng thuế đầu tiên của Kyoto kể từ khi loại phí này được áp dụng vào năm 2018.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, nguồn thu từ thuế du lịch quốc tế trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025 đạt mức kỷ lục 48,1 tỷ yên, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Anh Minh (Theo Asia Nikkei)