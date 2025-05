Nhật Bản đổi biện pháp giảm giá gạo

Chính phủ Nhật Bản sẽ bán thẳng gạo từ kho dự trữ cho các nhà bán lẻ lớn để giảm giá gạo trên thị trường.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Shinjiro Koizumi ngày 26/5 cho hay trong vài tháng gần đây, chiến lược đấu giá gạo dự trữ của chính phủ không có hiệu quả đối với việc giảm giá gạo trên thị trường. Do đó, chính quyền sẽ bán gạo theo hợp đồng cho "các nhà bán lẻ lớn, những người phân phối 10.000 tấn gạo mỗi năm".

Gạo bày bán trong một siêu thị ở Tokyo ngày 23/5. Ảnh: AFP

Loại gạo này sẽ được bán ra thị trường "sớm nhất vào đầu tháng 6" và lượng gạo bán ra từ kho dự trữ lần này là 300.000 tấn, ông Koizumi cho hay, lưu ý chính phủ có thể mở bán thêm nếu nhu cầu vẫn cao.

Giá gạo tại Nhật Bản tăng vọt trong những tháng gần đây, tăng sức ép lên các nhà lãnh đạo trước thềm cuộc bầu cử thượng viện vào tháng 7. Ông Koizum, 44 tuổi, con trai cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, nhậm chức ngày 21/5 sau khi người tiền nhiệm Taku Eto từ chức. Ông Eto khiến công chúng phẫn nộ với phát ngôn chưa từng mua gạo vì toàn được biếu tặng.

Dữ liệu ngày 23/5 cho thấy giá gạo tăng 98,4% so với cùng kỳ năm ngoái ở Nhật Bản và tăng nhẹ so với tháng trước.

Những nguyên nhân đẩy giá gạo lên cao do thiếu nguồn cung là sản lượng sụt giảm do thời tiết nắng nóng năm 2023 và mua hàng tích trữ do cảnh báo "siêu động đất" năm ngoái. Số lượng khách du lịch chưa từng có đổ tới Nhật Bản cũng khiến nhu cầu tiêu thụ gạo tăng lên, trong khi thương nhân tích trữ hàng chờ bán giá cao.

Hồng Hạnh (Theo AFP)