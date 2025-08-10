Nhật Bản đau đầu vì vấn nạn camera quay lén tại học đường

Tội phạm quay lén ngày càng nhiều, bằng những thiết bị camera tinh vi khiến cảnh sát sửng sốt - như gắn vào đầu bút bi, móc áo, đặt trong phòng thay đồ nữ tại một trường trung học.

Tháng 5 năm ngoái, một số camera tinh vi giấu trong móc treo quần áo đã được tìm thấy trong phòng thay đồ của nữ sinh trường trung học ở Kobe, miền tây Nhật Bản.

Người đàn ông 38 tuổi, không phải là giáo viên, đã xâm nhập trái phép vào trường và lắp đặt thiết bị để bí mật quay phim các bé gái. Theo tài liệu của tòa án, anh ta đã thực hiện hành vi này tại các trường học ở Kobe và nhiều tỉnh khác kể từ năm 2019.

Cảnh sát đã thu giữ những chiếc móc treo quần áo có gắn camera quay lén, hai ổ cứng tại nhà người đàn ông này và phát hiện khoảng 20.000 video quay cảnh nữ sinh trong tình trạng khỏa thân.

Ngụy trang camera ở những chỗ bất ngờ

Những quẻ quay lén ngày càng trở nên tinh vi hơn. 5 tháng sau khi kẻ theo dõi này bị bắt giữ, nam giáo viên 24 tuổi đã bị phát hiện quay phim bằng một chiếc camera ngụy trang thành bút bi trong phòng thay đồ nữ một trường trung học cơ sở ở Tamba, tỉnh Hyogo.

Tháng 5 vừa qua, một giáo viên 40 tuổi đã bị sa thải sau khi bị phát hiện lắp một camera nhỏ có cảm biến chuyển động trong nhà vệ sinh nữ tại một trường trung học cơ sở thành phố ở Takatsuki, tỉnh Osaka.

Hay trong một vụ án gây phẫn nộ dư luận, hai giáo viên tiểu học nam đã bị buộc tội vào tháng 6 vì chụp ảnh các bé gái mặc đồ lót rồi chia sẻ những hình ảnh này trên mạng xã hội với ít nhất 10 đồng nghiệp khác.

Những vụ việc người ngoài, thậm chí giáo viên lén lút quay phim trẻ em ở trường trong những tình huống nhạy cảm, chẳng hạn như trong phòng thay đồ, đã gây ra sự lo ngại. Nhà chức trách buộc phải trấn áp công nghệ đang giúp hành vi săn mồi này trở nên khả thi.

Phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào các camera thu nhỏ hiệu suất cao được bán như thiết bị an ninh phòng chống tội phạm, nhưng chúng thường bị sử dụng cho mục đích xấu.

Bút bi gắn camera quay lén ở đầu. Ảnh: Yahoo News Singapore

Ví dụ trong vụ camera gắn ở móc treo quần áo, thiết bị này được rao bán trực tuyến, trông có vẻ vô hại, chỉ có một lỗ nhỏ xíu để lắp ống kính. Thoạt nhìn, chiếc móc treo này trông có vẻ bình thường.

Nếu không quan sát kỹ, sẽ khó nhận ra vị trí giấu thiết bị ghi hình hoặc ống kính được gắn vào một lỗ nhỏ. Thiết bị cảm biến chuyển động, được bán trực tuyến, sẽ tự động bắt đầu quay phim khi phát hiện vật thể chuyển động.

Trong một cuộc phỏng vấn, một nhà bán lẻ thiết bị an ninh cho biết các thiết bị này được dùng để ghi lại bằng chứng về các vụ quấy rối và trộm cắp. Tuy nhiên, các nhà điều tra không loại trừ khả năng truy tố các nhà bán lẻ thiết bị với cáo buộc tiếp tay cho hành vi nhìn trộm. Nhưng việc chứng minh họ phạm tội là chuyện rất khó.

Yusaku Fujii, giáo sư Đại học Gunma và là chuyên gia về vấn đề này, chỉ ra rằng mặc dù camera đã có những tiến bộ tinh vi, nhưng các quy định pháp lý nhằm giảm thiểu tác hại của chúng vẫn chưa theo kịp. Ông ủng hộ việc thiết lập một hệ thống đăng ký người mua để theo dõi ai là người mua các camera quay lén này.

Trong vụ án ở Kobe, cảnh sát cho rằng, nhà trường cũng có lỗi. Kẻ đột nhập đã tìm ra được những cửa sổ không khóa và những khu vực tầm nhìn hạn chế để đột nhập vào trường. Hắn ta đã đánh cắp chìa khóa phòng tập thể dục và phòng thay đồ, làm lại chìa khóa, rồi trả lại chìa khóa về vị trí cũ sau khi xâm phạm nhiều lần. Nhà trường cho rằng chìa khóa đã bị mất hoặc bị lấy đi tạm thời nên không báo cảnh sát.

Song người lớn không phải là những người duy nhất chụp ảnh lén lút trẻ em.

Từ tháng 7/2023, kể từ khi Luật chống nhìn trộm có hiệu lực, cho đến tháng 5 năm nay, 550 học sinh đã bị bắt quả tang chụp ảnh hoặc quay video nhìn trộm bạn bè, theo dữ liệu của cảnh sát. Khoảng 40% trong số này đã làm như vậy trong khuôn viên trường học.

Với điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện nay ở khắp mọi nơi, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tư vấn và can thiệp sớm là chìa khóa để ngăn ngừa học sinh tái phạm. Các nội dung độc hại tràn lan trên môi trường Internet là một nhân tố lớn ảnh hưởng đến xu hướng tội phạm loại này.

Đại diện Trung tâm Y tế dành cho người phạm tội tình dục, cho biết cơ sở này đã tiếp nhận số lượng trẻ vị thành niên bị bắt quả tang nhìn trộm tăng gấp 20 lần kể từ năm 2011. "Một số học sinh nói rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng các em cần nhận ra rằng đó là một tội ác", vị đại diện này nói.

Nữ sinh trên đường phố Kamakura. Ảnh: Jim Epler

Có thể trả giá bằng 3 năm tù

Nhật Bản đã thông qua luật hình sự hóa hành vi "chụp ảnh khiêu dâm" vào tháng 7/2023. Người phạm tội có thể bị phạt tù tới ba năm hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yên (530 triệu đồng).

Luật này là một phần trong cuộc cải cách sâu rộng hơn về luật pháp của Nhật Bản về tội phạm tình dục, đồng thời cũng sẽ mở rộng định nghĩa về tội hiếp dâm. Luật nghiêm cấm việc chụp, phân phối và sở hữu ảnh bộ phận sinh dục của người khác mà không có sự đồng ý của họ.

Luật cũng hình sự hóa hành vi chụp ảnh người bị thao túng vào các tư thế tình dục mà họ không hề hay biết. Cụ thể, luật cấm quay phim trẻ em "theo cách khiêu dâm mà không có lý do chính đáng". Do ở Nhật Bản, người mẫu nhí - chủ yếu là các bé gái - thường xuyên được khắc họa theo những cách khiêu gợi. Ví dụ, một số người được yêu cầu tạo dáng trong trang phục nội y hoặc đồ bơi.

Luật ra đời trong bối cảnh, năm 2021, cảnh sát Nhật Bản báo cáo bắt giữ hơn 5.000 vụ chụp ảnh lén - một con số kỷ lục và gấp khoảng ba lần số vụ vào năm 2010. Con số tiếp tục tăng lên hơn 5.700 vụ vào năm 2022 và 2023.

Ngoài dùng pháp luật để khắc chế tình hình, hầu hết các nhà sản xuất điện thoại di động tại Nhật Bản đều bị buộc phải cài đặt âm thanh chụp ảnh trên thiết bị di động của họ để ngăn chặn việc quay phim lén. Âm thanh này sẽ không tắt được, kể cả khi điện thoại ở chế độ im lặng.

Một số quốc gia châu Á có luật chống hành vi nhìn trộm nhưng cách thực thi khác nhau. Ở Hàn Quốc, những người bị kết tội quay lén hình ảnh có tính chất khiêu dâm có thể phải nộp phạt tới 10 triệu won (190 triệu đồng) hoặc mức án tù tối đa 5 năm.

Tại Singapore, người bị kết tội nhìn trộm có thể phải đối mặt với án tù lên đến hai năm, phạt tiền, đánh roi, hoặc kết hợp các hình phạt này. Tội nhìn trộm liên quan đến nạn nhân dưới 14 tuổi sẽ bị phạt tù bắt buộc, cộng với phạt tiền và đánh roi.

Hải Thư (Theo SCMP, Mainichi, JT)