Nhật Bản có thể hứng chịu thêm động đất lớn trong vài ngày tới

Nhật Bản đã dỡ cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,6 độ ở ngoài khơi phía đông bắc đất nước, nhưng cảnh báo khu vực có thể chứng kiến trận động đất lớn hơn.

Ngay sau trận động đất 7,6 độ với tâm chấn nằm cách bờ biển tỉnh Aomori khoảng 80 km và ở độ sâu 50 km xảy ra lúc 23h15 ngày 8/12, JMA cảnh báo sóng thần cao tới 3 m có thể ập vào bờ biển vùng đông bắc Nhật Bản. Một số đợt sóng cao nhất tới 70 cm được ghi nhận ở tỉnh Iwate. 6h20 sáng nay, JMA đã gỡ cảnh báo sóng thần.

Động đất khiến hơn 10 người bị thương tại tỉnh Aomori và tỉnh Hokkaido, trong đó có một trường hợp nghiêm trọng. Khoảng 2.700 ngôi nhà ở Aomori bị mất điện và một số nơi xảy ra hỏa hoạn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho hay trận động đất này làm tăng khả năng xảy ra động đất có cường độ tương tự hoặc thậm chí lớn hơn tại cùng khu vực trong vài ngày tới.

Đây là lần đầu tiên JMA ban hành cảnh báo như vậy cho các vùng ven biển Hokkaido và bờ biển Sanriku, trải dài từ tỉnh Aomori đến các tỉnh Iwate và Miyagi. Cơ quan này đánh giá khả năng xảy ra động đất mạnh cấp 8 hoặc cao hơn trong vòng 7 ngày là 1/100.

Yoshihiro Hiramatsu, giáo sư tại Đại học Kanazawa, cho biết trận động đất ngày 8/12 nhiều khả năng bắt nguồn từ một mảng kiến tạo chưa vỡ trong trận động đất mạnh 9 độ xảy ra cùng khu vực năm 2011.

"Xét về độ sâu chấn tiêu (khoảng cách theo phương thẳng đứng từ mặt đất xuống đến điểm phát sinh động đất) và góc trượt của đứt gãy, người ta tin nó xảy ra tại vùng ranh giới, nơi mảng đại dương chìm xuống bên dưới mảng lục địa chứa quần đảo Nhật Bản", ông nói.

Một văn phòng ở thành phố Hakodate, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản sau trận động đất đêm 8/12. Ảnh: AP

Ông lưu ý rằng các trận động đất mạnh từ 8 độ trở lên từng xảy ra trong khu vực trước đây, trong đó có trận động đất năm 1968 ở ngoài khơi Tokachi ở tỉnh Hokkaido. Do đó, ông kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng, vì trận động đất mới nhất có thể đã làm thay đổi sự cân bằng trong lòng đất và tạo tiền đề cho trận động đất lớn hơn.

Văn phòng Nội các kêu gọi người dân duy trì trạng thái sẵn sàng sơ tán ngay lập tức trong ít nhất một tuần. Thủ tướng Sanae Takaichi cũng yêu cầu người dân chú ý thông tin từ chính quyền và sẵn sàng sơ tán ngay khi cảm thấy mặt đất rung chuyển.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho hay chưa ghi nhận "thông tin bất thường" từ hai nhà máy điện hạt nhân ở miền bắc Nhật Bản và giới chức đang kiểm tra một số cơ sở hạt nhân khác.

Khói bốc lên tại một địa điểm ở tỉnh Aomori, Nhật Bản sau trận động đất đêm 8/12. Ảnh: AP

Trong trận động đất mạnh 9 độ ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản năm 2011, sóng thần cao tới 40 m đã tấn công một số khu vực như tỉnh Iwate, quét sâu 10 km vào đất liền, gây ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới vì nằm trong khu vực kiến tạo rất phức tạp. 4 trong số hàng chục mảng kiến tạo lớn tạo nên bề mặt Trái Đất nằm ở Nhật Bản. Động đất thường xảy ra tại đường đứt gãy giữa các mảng kiến tạo. Nhật Bản hứng chịu khoảng 20% số trận động đất mạnh từ 6 độ trên toàn thế giới.

Thanh Tâm (Theo Kyodo, NHK, AFP)