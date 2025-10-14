Nhật Bản có thể dùng Ford F-150 làm xe công vụ

Chính phủ quốc gia Đông Á đang cân nhắc mua mẫu bán tải của hãng Mỹ nhằm thực hiện cam kết trong các cuộc đàm phán thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người có thể sẽ đến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 10, đã đề cập vào mùa hè vừa qua rằng Nhật Bản sẽ mua mẫu xe biểu tượng của Mỹ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết khi đó.

"Nhật Bản đã hoàn toàn mở cửa đất nước của họ", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 5/8. "Họ đang lấy xe của chúng ta. Họ đang lấy chiếc Ford F-150 rất đẹp, vốn rất được ưa chuộng. Và tôi chắc chắn chúng ta sẽ rất được ưa chuộng ở đó, và những sản phẩm khác đang được ưa chuộng ở đây cũng sẽ được ưa chuộng ở đó".

Bán tải Ford F-150 bản SuperCrew STX tại một đại lý ở Mỹ. Ảnh: Champion Ford

Kênh truyền hình TV Asahi, kênh đầu tiên đưa tin về kế hoạch nhập khẩu F-150, cho biết những chiếc bán tải này sẽ được sử dụng cho các hoạt động xây dựng và tuần tra đường bộ do các văn phòng của Sở Giao thông Vận tải địa phương thực hiện.

Trong quá trình đàm phán thuế quan, ông Trump liên tục phàn nàn về việc thiếu xe hơi Mỹ trên đường phố Nhật Bản. Theo số liệu của Bộ Tài chính, Nhật Bản đã xuất khẩu 1,37 triệu xe sang Mỹ vào năm 2024, trong khi chỉ nhập khẩu 16.074 xe sản xuất tại Mỹ.

Trong một tuyên bố được đưa ra với Mỹ vào tháng 9, Nhật Bản đã đồng ý tăng cường mua "một loạt hàng hóa công nghiệp và tiêu dùng của Mỹ", và cho phép những chiếc xe Mỹ đã được chứng nhận an toàn tại Mỹ được bán tại Nhật Bản mà không cần kiểm tra thêm.

Ford bắt đầu sản xuất xe bán tải dòng F vào năm 1948, và chiếc F-150 đầu tiên được sản xuất vào năm 1975. Hãng đã rút khỏi thị trường Nhật Bản vào năm 2016.

Ryosei Akazawa, trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản, không xác nhận thỏa thuận về F-150 khi được hỏi về vấn đề này vào sáng 10/10.

Ông nói: "Điều mà Tổng thống Trump dường như rất quan tâm là gạo và liệu những chiếc xe sản xuất tại Mỹ có chạy trên đường phố Nhật Bản hay không. Theo các báo cáo, tôi được biết đây là một trong những mẫu xe yêu thích của Tổng thống Trump, vì ông ấy thường nhắc đến Ford F-150. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy đặc biệt thích mẫu xe này".

Thực tế, một trong những lý do khiến ôtô Mỹ không được ưa chuộng tại Nhật Bản vì xe Mỹ quá lớn và ngốn xăng, vì vậy việc điều khiển chúng trên những con phố hẹp của Nhật Bản có thể khá khó khăn. Jeep hiện là thương hiệu Mỹ phổ biến nhất tại Nhật Bản và đã như vậy trong hơn một thập kỷ.

Mỹ Anh