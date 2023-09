Nhật Bản chi 53 triệu USD mua cua ghẹ Việt Nam

8 tháng đầu năm, Nhật Bản đã chi 53 triệu USD để nhập khẩu cua ghẹ Việt Nam, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ tại hội nghị về phổ biến các tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản chiều 29/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), cho rằng thị trường Nhật ngày càng ưa chuộng thủy sản Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế đi xuống, lạm phát, nhu cầu tiêu dùng giảm nhưng xuất khẩu thủy sản sang nước này ít xáo trộn.

Ghẹ xanh được bán tại cửa hàng hải sản ở quận 1 (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Theo ông Nam, 8 tháng đầu năm, Nhật Bản chi gần 1 tỷ USD để nhập thủy sản Việt Nam. "Con số này giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ bằng một nửa so với mức giảm trung bình từ các quốc gia khác", ông nói. Hiện Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị trường lớn nhất đều nhập thủy sản của Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD.

Trong 15 nhóm thủy sản xuất sang Nhật, có 5 nhóm (cá nục, cá minh thái, cá thu, cá sòng, cá trích) tăng trưởng dương với kim ngạch tăng 6-50% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, cua ghẹ Việt Nam là mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất. Cụ thể, 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sang Nhật đạt 53 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ 2022, chiếm 5,5% trên tổng giá trị xuất khẩu.

Đại diện VASEP cho rằng Nhật ưa chuộng cua ghẹ Việt vì chất lượng vượt trội. Hàng đảm bảo không nhiễm kháng sinh và vi khuẩn gây bệnh. Ngoài Nhật thì Mỹ, Trung Quốc cũng thích cua ghẹ từ Việt Nam.

VASEP dự báo nửa cuối năm, khi nhu cầu các dịp lễ lớn như Noel, Tết Nguyên đán kéo dài, nhu cầu tiêu thụ cua ghẹ từ các thị trường lớn này sẽ tiếp tục tăng cao.

Trái ngược với sự tích cực của mặt hàng này, 8 nhóm hàng thủy sản (tôm, cá tra, cá ngừ, cá khác, mực - bạch tuộc, nhuyễn thể có vỏ, nhuyễn thể khác, giáp xác) xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước đều lao dốc, giảm 8-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản chỉ đạt trên 6,6 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ 2022, theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.

Đánh giá chung về thị trường quý cuối năm, VASEP cho rằng thủy sản xuất khẩu có dấu hiệu ấm dần. Nếu không có biến động khác, nguồn nguyên liệu không bị sụt giảm mạnh, xuất khẩu mặt hàng này năm nay sẽ mang về doanh số khoảng 9,2-9,3 tỷ USD.

Thi Hà