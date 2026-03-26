Nhật Bản cân nhắc xét mua dâm là tội hình sự

Bộ Tư pháp Nhật Bản đang thảo luận về việc coi hành vi trả tiền mua dâm là một tội hình sự, luật hiện hành chỉ truy tố các hành vi liên quan bán dâm.

Hôm 24/3, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng chuyên gia gồm các nhà nghiên cứu luật hình sự, thẩm phán, công tố viên và luật sư, tham gia thảo luận về việc coi hành vi mua dâm là tội phạm, tham khảo các hệ thống pháp luật nước ngoài.

Luật hiện hành chỉ xử phạt các hành vi liên quan bán dâm, chẳng hạn gạ gẫm khách hàng ở nơi công cộng và môi giới mại dâm. Bộ Tư pháp sẽ xem xét sửa đổi luật dựa trên kết quả thảo luận.

Một quán cà phê "hẹn hò người lớn" ở khu Kabukicho, Tokyo. Ảnh: Guardian

Luật này được ban hành năm 1956, thiếu các điều khoản để xử phạt người mua dâm. Thủ tướng Sanae Takaichi đã chỉ thị Bộ trưởng Tư pháp Hiroshi Hiraguchi xem xét sửa đổi luật vào tháng 11/2025, sau khi những người ủng hộ chỉ trích luật này là không công bằng tại một cuộc họp quốc hội.

Theo Bộ Tư pháp nước này, cơ quan công tố toàn quốc đã xử lý 634 vụ vi phạm pháp luật về mại dâm trong năm 2024. Trong tổng số đó, hành vi bị xử lý nhiều nhất là môi giới mại dâm (301 vụ), cung cấp địa điểm mua bán dâm (135 vụ) và bán dâm...

Luật Phòng chống mại dâm Nhật Bản (ban hành năm 1956) định nghĩa "bán dâm" là quan hệ tình dục có giao cấu để nhận tiền hoặc thù lao. Vì định nghĩa này khá hẹp nên các dịch vụ mại dâm không có giao cấu thường không bị coi là bán dâm theo luật này. Đây là lý do tồn tại vùng xám trong ngành công nghiệp giải trí người lớn ở Nhật.

Người bán dâm về nguyên tắc là bị cấm, nhưng luật Nhật thiên về giáo dục hơn là trừng phạt nặng. Trên thực tế, người bán dâm hiếm khi bị xử lý hình sự nặng, mà thường bị can thiệp xã hội. Trong khi đó, người môi giới bị trừng phạt nặng hơn, gồm cả phạt tù và phạt tiền.

Với người mua dâm, họ sẽ không bị truy cứu nếu mua dâm người trưởng thành. Nếu mua dâm người dưới 18 tuổi hoặc có tính chất cưỡng ép, có dấu hiệu buôn người, họ bị phạt tù nặng.

Trên thế giới, năm 1999, Thụy Điển được biết đến là nước đầu tiên hình sự hóa hành vi mua dâm, với tư duy "có cầu mới có cung", đánh mạnh vào người mua dâm, do đó làm giảm hẳn các dịch vụ mại dâm và tội phạm liên quan. Luật cũng đồng thời đưa ra các biện pháp hỗ trợ người bán dâm để họ chủ động bỏ nghề.

Trong khi một số nước như Đức, Hà Lan hợp pháp hóa dịch vụ mại dâm và coi đó như ngành kinh doanh có điều kiện, bắt buộc đăng ký kinh doanh, khám sức khỏe định kỳ... Từ năm 2002, mại dâm được coi là giao dịch hợp pháp ở Đức. Theo đó, người bán dâm có quyền ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội như người lao động các ngành nghề khác.

Tại Việt Nam, theo Nghị định 282/2025, hành vi mua dâm bị phạt tiền 1-2 triệu đồng; mua dâm từ 2 người trở lên cùng lúc bị phạt 2-5 triệu đồng. Nếu mua dâm người dưới 18 tuổi, người vi phạm có thể bị phạt tù 1-15 năm tùy độ tuổi của người bán dâm và số lần thực hiện.

Hải Thư