Nhật Bản cam kết mạnh tay xử lý 'người nước ngoài phạm luật'

Tân Thủ tướng Sanae Takaichi ủng hộ tiếp nhận lao động nước ngoài tới Nhật, nhưng cam kết xử lý nghiêm những cá nhân "phạm pháp và phá luật".

"Một số hành vi vi phạm pháp, làm trái luật lệ của một bộ phận người nước ngoài đã khiến công chúng cảm thấy bất an, cho rằng có sự bất công. Chính phủ sẽ có biện pháp kiên quyết đối với các hành vi như vậy. Điều này không đồng nghĩa với tư tưởng bài ngoại", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu ngày 24/10, trong diễn văn chính sách đầu tiên trước quốc hội.

Bà Takaichi, người vừa nhậm chức ba ngày trước và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, cũng lưu ý bà vẫn ủng hộ các chủ trương chào đón lao động nước ngoài để duy trì nền kinh tế vì đất nước đang trong tình trạng dân số già.

Tuyên bố được Thủ tướng Takaichi đưa ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền tin đồn vô căn cứ rằng bà sẽ thành lập một bộ để "trục xuất hàng loạt" người lao động nhập cư.

Bà Takaichi hôm 21/10 chỉ định Bộ trưởng An ninh kinh tế Kimi Onoda siết chặt quản lý người nước ngoài tại Nhật Bản, yêu cầu họ tuân thủ các thông lệ và pháp luật sở tại. Bà Onoda còn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Đặc trách Thúc đẩy Xã hội Cùng chung sống Trật tự với Người nước ngoài.

Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu trước quốc hội ngày 24/10. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo hôm 22/10, Bộ trưởng Onoda nêu thông điệp "sẽ xử lý nghiêm người nước ngoài không tuân thủ luật lệ" và cảnh báo thực trạng một bộ phận người nước ngoài "lợi dụng các hệ thống tại Nhật Bản để phạm tội". Tuy nhiên, bà không đề cập khả năng mở chiến dịch trục xuất hàng loạt như tin đồn đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Số lượng lao động nhập cư tại Nhật Bản tăng nhanh trong thời gian qua, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công giữa bối cảnh dân số già và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

Dù tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản có xu hướng giảm, sự gia tăng lao động nhập cư vẫn thúc đẩy làn sóng bài xích trong nhóm cử tri bảo thủ. Đảng cực hữu Sanseito với khẩu hiệu "Người Nhật trước hết" đã giành thêm 13 ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.

Vấn đề nhập cư cũng là trọng tâm trong chương trình hành động chính trị của bà Takaichi. Tân Thủ tướng Nhật từng kêu gọi trấn áp người nhập cư bất hợp pháp và người nước ngoài lưu trú quá hạn và bày tỏ lo ngại về các hành vi thiếu chuẩn mực của du khách khi đến Nhật. Tháng trước, bà chỉ trích du khách nước ngoài đá vào nai thiêng ở Công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng.

Thanh Danh (Theo AFP)