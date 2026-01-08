Nhật Bản bổ nhiệm mèo làm trưởng ga tàu

Mèo tam thể Yontama được bổ nhiệm làm mèo trưởng ga thứ ba tại tỉnh Wakayama, sau khi "mèo tiền nhiệm" chết.

Giới chức Nhật Bản ngày 7/1 tổ chức lễ bổ nhiệm con mèo tam thể tên Yontama làm trưởng ga Kishi, thuộc tuyến Kishigawa ở tỉnh Wakayama, tiếp nối truyền thống gần 20 năm giúp thu hút du lịch.

Nitama, "mèo tiền nhiệm" của Yontama, đã chết vào tháng 11/2025. Tại lễ bổ nhiệm, Công ty Đường sắt Điện Wakayama cũng giới thiệu Rokutama, con mèo mới được tuyển làm thực tập sinh.

Tân trưởng ga mèo Yontama (phải) và thực tập sinh mèo Rokutama, ngày 7/1. Ảnh: Kyodo

Tuyến tàu điện Kishigawa từng khiến cả nước chú ý khi bổ nhiệm mèo Tama làm mèo trưởng ga đầu tiên năm 2007. Sáng kiến này đã giúp địa phương thu hút du khách trong và ngoài nước thành công, đồng thời giúp tuyến đường sắt duy trì hoạt động giữa khó khăn tài chính.

Sáng kiến đã truyền cảm hứng cho nhiều mô hình tương tự trên khắp Nhật Bản. Nhiều tuyến đường sắt địa phương gặp khó khăn cũng bổ nhiệm chó, mèo, thỏ và các loài vật khác làm trưởng ga.

Chủ tịch Công ty Đường sắt Điện Wakayama Mitsunobu Kojima giới thiệu mèo Yontama, ngày 7/1. Ảnh: Kyodo

Chisako Asano, 52 tuổi, bà nội trợ đến từ thành phố Fujiidera thuộc tỉnh Osaka và là người hâm mộ từ thời mèo Tama, hy vọng các mèo trưởng ga sẽ tiếp tục "canh giữ" tuyến Kishigawa.

Chủ tịch Công ty Đường sắt Điện Wakayama Mitsunobu Kojima kỳ vọng Yontama sẽ "đóng vai trò dẫn dắt với tư cách trưởng ga, trong bối cảnh các tuyến đường sắt địa phương đứng trước những bước ngoặt lớn".

Mèo trưởng ga đời đầu tên Tama ở ga Kishi, tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Ảnh: Wakayama Electric Railway

Đức Trung (Theo Kyodo, Mainichi, Asahi)