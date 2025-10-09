Nhật Bản áp thuế lưu trú 'đắt nhất lịch sử' ở cố đô Kyoto

Từ năm sau, du khách đến cố đô Kyoto có thể phải trả thêm tới 10.000 yen (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi đêm, trong nỗ lực của thành phố nhằm đối phó với tình trạng quá tải du lịch.

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản phê duyệt đề xuất của thành phố vào ngày 3/10. Mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ năm sau, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ khi loại thuế này được áp dụng vào năm 2018.

Khách du lịch ở Kyoto. Ảnh: Travel Caffeine

Với quy định mới, Kyoto kỳ vọng doanh thu từ thuế lưu trú sẽ tăng từ 5,2 tỷ yen (gần 800 tỷ đồng) lên 12,6 tỷ yen (hơn 1,9 nghìn tỷ đồng). Giới chức thành phố cho biết nguồn thu này sẽ được dùng để "nâng cao sức hấp dẫn" và thúc đẩy du lịch bền vững.

Hiện tại, du khách đến Kyoto chỉ phải trả mức thuế tối đa 1.000 yen (khoảng 150.000 đồng) một đêm.

Mức thuế mới được tính dựa trên giá phòng mỗi đêm, áp dụng theo từng bậc.

Loại cơ sở lưu trú Mức thuế mỗi đêm Khách sạn cao cấp 10.000 yen (khoảng 1,5 triệu đồng) Phòng giá 50.000-99.000 yen (7,5-15 triệu đồng) mỗi đêm 4.000 yen (khoảng 600.000 đồng) Phòng giá 20.000-49.999 yen (3-7,5 triệu đồng) mỗi đêm 1.000 yen (khoảng 150.000 đồng) Phòng giá từ 6.000-19.999 yen (900.000-3 triệu đồng) mỗi đêm 400 yen (khoảng 60.000 đồng) Dưới 6.000 yen (dưới 900.000 đồng) 200 yen (khoảng 30.000 đồng)

Việc tăng thuế diễn ra trong bối cảnh du lịch Nhật Bản bùng nổ trở lại sau đại dịch. Năm ngoái, nước này đón kỷ lục 36,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,6% so với năm 2019. Lượng khách tăng vọt dù mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là tình trạng quá tải du lịch.

Tại núi Phú Sĩ, những "dòng người kẹt cứng" trên các sườn núi đã gây lo ngại về ô nhiễm và an toàn. Chính quyền nhiều địa phương đã phải lên kế hoạch tăng cường cơ sở hạ tầng, mở rộng phương tiện công cộng để đáp ứng nhu cầu.

Giới chuyên gia nhận định việc áp thuế của Kyoto không nhằm mục đích ngăn cản du khách. Thay vào đó, đây là cách để đảm bảo du khách "cùng chia sẻ chi phí cho các biện pháp đối phó với tình trạng quá tải du lịch".

"Sau nhiều năm nhu cầu đạt kỷ lục, các điểm đến đang tìm cách giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng và cộng đồng địa phương", ông Nicholas Smith, Giám đốc Kỹ thuật số mảng Kỳ nghỉ của công ty du lịch trực tuyến Thomas Cook, chia sẻ.

Theo ông, các khoản thuế này được thiết kế để tái đầu tư vào chính những điều làm nên sức hấp dẫn của thành phố như bảo tồn văn hóa, giao thông công cộng, vệ sinh và quản lý du khách tốt hơn.

Ông Smith tin rằng hệ thống thuế theo bậc của Kyoto sẽ có "tác động tiêu cực không đáng kể nếu đi đôi với việc tạo ra giá trị". "Du khách lựa chọn nơi ở cao cấp thường quan tâm đến chất lượng và tính độc đáo. Khi họ thấy rằng sự đóng góp của mình hỗ trợ sự bền vững của địa phương và cải thiện điểm đến, điều đó sẽ nâng cao chứ không làm giảm trải nghiệm của họ", ông nói thêm.

Hoài Anh (Theo Euronews)