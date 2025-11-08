Nhập viện vì tự 'giải độc' vết mèo cắn bằng nước chanh

Hà NộiBị mèo nhà cắn vào chân, người phụ nữ 49 tuổi không đến cơ sở y tế mà tự nặn máu, bôi nước chanh lên vết thương, dẫn đến nhiễm trùng.

Hôm 8/11, Bệnh viện 19-8 cho biết tiếp nhận nữ bệnh nhân trong tình trạng mu bàn chân phải sưng tấy, đau nhức dữ dội. Theo lời kể, sau khi bị mèo nhà cắn, chị đã cố nặn máu và dùng chanh xát vào vết thương với hy vọng giải độc. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn, buộc chị phải tìm đến bác sĩ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận hai vết cắn nông ở mu bàn chân phải, kích thước khoảng 1-2 mm, đã cầm máu. Dù vậy, việc xử lý sai cách tại nhà đã khiến vết thương có nguy cơ nhiễm trùng nặng và phơi nhiễm với virus dại. Bệnh nhân ngay lập tức được rửa sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, tiêm phòng uốn ván (SAT), đồng thời được chỉ định đến trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine phòng dại theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Bị mèo nhà cắn, bệnh nhân tự xử trí sai cách bằng việc nặn máu và bôi nước chanh lên vết thương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ cảnh báo, hành động nặn bóp vết thương, đắp các loại lá, hoặc bôi muối, tỏi, chanh là quan niệm sai lầm phổ biến. Những cách làm này không những không có tác dụng phòng bệnh mà còn làm tổn thương lan rộng, tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Theo thống kê của Bộ Y tế, 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 58 ca tử vong do bệnh dại, trong đó 98% nguồn lây đến từ chó, mèo. Điểm chung của các trường hợp tử vong này là không tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại sau phơi nhiễm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan khi thấy vật nuôi vẫn bình thường (chiếm 63%), thiếu hiểu biết về sự nguy hiểm của bệnh, lo ngại chi phí, hoặc tin vào các phương pháp chữa trị bằng thuốc nam.

Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất, gần như 100% khi đã khởi phát triệu chứng. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, người dân cần xử trí đúng cách bằng việc rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Tiếp đó, hãy sát khuẩn bằng cồn iod hoặc dung dịch y tế và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan, kể cả với vật nuôi trong nhà, và không tự ý áp dụng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng.

Thúy Quỳnh