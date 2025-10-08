Nhập viện vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Trung QuốcNgười phụ nữ 82 tuổi ở Chiết Giang phải vào viện vì nhiễm ký sinh trùng sau khi nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng theo bài thuốc dân gian.

Bà Trương, 82 tuổi, được đưa vào bệnh viện ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang do đau bụng dữ dội, SCMP ngày 8/10 đưa tin. "Mẹ tôi đã ăn 8 con nhái sống. Cơn đau khiến bà không đi lại được", con bà Trương báo cáo với bác sĩ.

Người này cho hay bà Trương bị thoát vị đĩa đệm từ lâu. Khi nghe nói nuốt nhái sống có thể chữa đau lưng, bà đã nhờ người nhà bắt nhái nhưng không nói rõ ý định. Sau khi gom đủ 8 con, bà Trương không nấu chín mà nuốt sống ba con vào ngày đầu tiên, 5 con vào hôm sau.

Một con ếch xanh ở Trung Quốc. Ảnh: OrientalDaily

Ban đầu, bà cảm thấy dạ dày hơi khó chịu và cơn đau tăng dần vào những ngày sau. Lúc này, bà mới tiết lộ chuyện đã nuốt nhái sống với gia đình.

Bác sĩ bệnh viện số 1 thuộc Đại học Chiết Giang phát hiện bà Trương nhiễm ký sinh trùng sau khi nuốt nhái. "Nhái sống làm tổn thương hệ tiêu hóa của bệnh nhân, khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể, trong đó có ấu trùng sán nhái", một bác sĩ của bệnh viện cho hay.

Bà Trương xuất viện sau hai tuần điều trị. Ngô Trung Văn, bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện Hàng Châu, cho biết trong quá trình làm việc, họ gặp không ít ca bệnh như bà Trương.

"Chúng tôi tiếp nhận một số ca tương tự trong vài năm gần đây", bác sĩ Ngô nói. "Ngoài nuốt nhái, người ta còn nuốt mật rắn hoặc mật cá sống, hay đắp da ếch lên người".

Đa số bệnh nhân là người lớn tuổi, ít khi trao đổi với người nhà về sức khỏe bản thân. Họ chỉ đến bệnh viện khi tình trạng bắt đầu nghiêm trọng.

"Người ta đồn rằng đắp da ếch lên người sẽ chữa được bệnh da liễu, nhưng không có bằng chứng cho thấy phương pháp này hiệu quả. Ngược lại, cách làm này có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể, dẫn tới suy giảm thị lực, viêm màng não, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng", ông Ngô giải thích.

Những bài thuốc dân gian phi khoa học thường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bé gái 6 tháng tuổi ở tỉnh Chiết Giang từng nhập viện vì ngộ độc chì, sau khi người mẹ thường xuyên ngâm tay con vào dung dịch chì axetat để chữa bệnh chàm theo bài thuốc trên mạng.

Hồng Hạnh (Theo Sohu)