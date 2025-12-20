Nhập viện tâm thần vì stress tài chính kéo dài

Hà NộiGánh nặng trả góp mua nhà và nuôi cha mẹ già trong bối cảnh thu nhập giảm sút khiến người phụ nữ 29 tuổi rơi vào trầm cảm, lo âu dù từng kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng.

Ngày 20/12, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, cho biết nữ bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau tức ngực thường xuyên, khó thở kéo dài. Trước đó, cô đã kiểm tra sức khỏe tại nhiều cơ sở y tế nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh lý thực thể. Kết quả trắc nghiệm tâm lý và khám tại viện Mai Hương xác định bệnh nhân mắc rối loạn lo âu kèm trầm cảm, nguyên nhân xuất phát từ căng thẳng tài chính. Bác sĩ chỉ định phác đồ điều trị nội trú kết hợp liệu pháp tâm lý.

Ba năm trước, bệnh nhân từng là hình mẫu lý tưởng của bạn bè khi sở hữu mức thu nhập hơn 1.000 USD ngay khi mới ra trường. Cuộc sống dư dả giúp cô tự tin mua nhà trả góp và chu cấp cho bố mẹ ở quê. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn thời gian gần đây khiến công việc đình trệ, thu nhập giảm sâu trong khi các khoản chi cố định vẫn giữ nguyên. Hàng chục triệu đồng tiền nợ ngân hàng mỗi tháng cộng với trách nhiệm phụng dưỡng gia đình tạo thành áp lực lớn, khiến cô không dám nghĩ đến chuyện kết hôn.

Túng thiếu, cô dùng thẻ tín dụng để chi tiêu và chấp nhận lãi suất cao, khiến nợ nần ngày càng chồng chất. Để bù đắp thiếu hụt, nữ bệnh nhân làm việc thâu đêm, ngủ không đủ giấc dẫn đến kiệt sức, dễ cáu gắt và luôn suy nghĩ tiêu cực.

Bác sĩ Thu nhận định số người trẻ đến điều trị các rối loạn lo âu do áp lực tiền bạc đang gia tăng. Nhóm này thường đánh đồng thu nhập với giá trị bản thân và dễ bị tác động bởi những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân hạn chế khiến họ mất kiểm soát chi tiêu, đưa ra các quyết định sai lầm và trượt dài trong vòng xoáy nợ nần.

Dù chưa có thống kê riêng biệt về rối loạn tâm thần do tài chính ở người trẻ, các nghiên cứu ước tính khoảng 14% dân số đang gặp vấn đề lo âu, trầm cảm, trong đó gánh nặng kinh tế là tác nhân thúc đẩy hàng đầu. Chuyên gia khuyến cáo tình trạng căng thẳng tài chính nếu không được can thiệp sớm sẽ dẫn đến trầm cảm nặng hoặc lo âu mạn tính, tàn phá sức khỏe tinh thần và chất lượng sống.

Thúy Quỳnh