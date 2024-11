Nhập viện tâm thần do dùng thuốc lá điện tử trộn cần sa

Hà NộiBuồn chuyện vợ chồng, người đàn ông 26 tuổi dùng cần sa pha vào tinh dầu thuốc lá điện tử hút cả đêm, dẫn đến rối loạn tâm thần.

Ngày 18/11, Ths.BS Nguyễn Thành Long, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho hay nam bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tâm thần hành vi do sử dụng cần sa. Việc dùng thuốc lá điện tử trộn thêm cần sa sẽ gây nghiện, dẫn đến các rối loạn hoang tưởng ảo giác và nhiều bệnh lý cơ thể khác.

Đây là lần nhập viện thứ hai của bệnh nhân này. Trước đó, vào năm cuối đại học, người bệnh buồn chán vì chia tay người yêu nên đã hút thuốc lá điện tử trộn cần sa. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, công việc căng thẳng nhiều, bệnh nhân hút loại thuốc trên khoảng 20-25 lần/ngày. Sau đó, anh xuất hiện những rối loạn tâm thần, mất ngủ, dễ cáu giận, đập phá đồ. Gia đình nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám và điều trị.

Hiện, sau khi được dùng thuốc, can thiệp trị liệu tâm lý, khí sắc của bệnh nhân đã cải thiện. Người đàn ông đỡ buồn chán, hợp tác điều trị và ăn ngủ được hơn.

Bác sĩ Long tư vấn cho một bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Ảnh: Lê Nga

BSCK II. Vũ Văn Hoài, Đơn nguyên Sử dụng chất và Y học Hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho biết tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang tăng nhanh chóng ở người trẻ. Lý do chính khiến người trẻ sử dụng thuốc lá điện tử là tò mò, hoặc có ý định cai, giảm hút thuốc lá thường nên dùng thuốc lá điện tử thay thế.

"Việc sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt trộn các chất như ma túy, cần sa... có thể gây các hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tâm thần, thậm chí dẫn đến tử vong", bác sĩ Hoài nói.

Sử dụng nicotine - thành phần chính trong thuốc lá điện tử - thường dẫn đến các triệu chứng cai sau khi sử dụng, bao gồm nhức đầu, trầm cảm, khó chịu, lo lắng, tăng cảm giác thèm ăn và suy giảm khả năng tập trung. Ngoài ra, người hút có nguy cơ nghiện thêm các chất gây nghiện khác như cần sa. Đây trở thành một trong những hình thức tiêu thụ cần sa phổ biến nhất trong giới trẻ, theo bác sĩ Hoài.

Theo số liệu của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2024, liên quan đến thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy, công an cả nước phát hiện, bắt giữ, khởi tố 35 vụ với 83 bị can; xử lý 24 vụ, 31 can phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Thuốc lá mới không chỉ được nhập lậu vào Việt Nam, mà đã xuất hiện từ một doanh nghiệp nhập linh kiện, tinh dầu và tổ chức gia công, sản xuất với số lượng lớn.

Lê Nga