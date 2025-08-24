Nhập viện cấp cứu sau khi nặn mụn vùng 'tam giác tử thần'

AnhAlisha Monaco, 32 tuổi, phải nhập viện sau khi nặn một nốt mụn trong vùng "tam giác tử thần" trên mặt, gây sưng nghiêm trọng một nửa mặt.

Người phụ nữ này cho biết ban đầu chỉ là nốt mụn thông thường xuất hiện hàng tháng. Khi nặn không ra, cô dùng dụng cụ nặn mụn tiệt trùng để chọc, lập tức cảm thấy tai ù và chóng mặt.

"Tôi biết mình đã gây họa rồi. Cơn đau tập trung ở phía dưới bên phải lỗ mũi, lan xuống môi và thậm chí lên cả một bên mặt", Alisha kể lại hôm 22/8.

Sau 5 tiếng, cô tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn khủng khiếp. Nửa bên phải khuôn mặt sưng vù, nụ cười bị lệch, tai phải tắc nghẽn và việc cười hay nói đều gây đau đớn. Người mẹ ba con phải nhờ chồng về trông con để đến bệnh viện.

"Các nhân viên tại phòng cấp cứu rất tốt bụng và cố gắng không để tôi cảm thấy xấu hổ. Họ mừng vì tôi đã đến, bởi tình trạng sưng tấy quá nghiêm trọng. Việc điều trị ngay lập tức là cần thiết do nguy cơ nhiễm trùng ở vùng này rất cao", cô chia sẻ.

Alisha được kê đơn 4 loại thuốc khác nhau để kiểm soát triệu chứng và ngăn chặn sự lan rộng của nhiễm trùng, sau đó được xuất viện. Quá trình hồi phục tại nhà hiện tiến triển tích cực.

Sau sự việc, cô đăng video cảnh báo trên TikTok và thu hút 7,8 triệu lượt xem. "Tôi chỉ muốn mọi người rút kinh nghiệm từ chuyện của tôi. Sau khi đọc những bình luận từ những người không hề biết đến 'tam giác tử thần', tôi rất vui vì đã làm điều đó", Alisha nói.

Alisha Monaco không hề biết rằng việc nặn một nốt mụn đơn giản lại có thể nguy hiểm đến vậy. Ảnh: Jam Press

Bác sĩ da liễu Alok Vij giải thích "tam giác tử thần" là khu vực trên khuôn mặt có hình dáng gần giống tam giác, được tạo thành từ sống mũi, hai khóe miệng và môi trên. Bạn có thể dễ dàng xác định vùng này bằng cách đặt ngón trỏ và ngón cái lên khóe miệng, sau đó đặt ngón giữa lên sống mũi.

Lý do chính khiến vùng này được gọi là "tam giác tử thần" là vì nó có hệ thống mạch máu kết nối trực tiếp đến não bộ. Cụ thể, các tĩnh mạch ở vùng này chảy vào một mạng lưới tĩnh mạch lớn gọi là xoang hang (cavernous sinus), nằm ngay phía sau hốc mắt.

Khi bạn nặn mụn, nhổ lông mũi, hoặc gây tổn thương cho da ở khu vực này, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào máu. Từ đó, chúng có thể đi thẳng vào xoang hang, gây ra các biến chứng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng như nhiễm trùng huyết, áp xe hoặc viêm màng não, huyết khối xoang hang...

Mặc dù những biến chứng này không phổ biến, nhưng nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn, do đó các chuyên gia da liễu luôn khuyến cáo tuyệt đối không nên tác động mạnh vào vùng da nhạy cảm này. Thay vì tự ý nặn mụn, bạn nên sử dụng các sản phẩm đặc trị hoặc thăm khám bác sĩ da liễu để được xử lý an toàn.

Hoàng Dung (Theo Daily Star)