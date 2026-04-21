Nhập khẩu ôtô từ Trung Quốc vượt Thái Lan

Sau quý I, các doanh nghiệp tại Việt Nam nhập 17.168 xe từ Trung Quốc, từ Thái Lan là 13.077 xe.

Theo số liệu của Cục Hải quan, lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sau quý I đạt 56.012 xe, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, xe xuất xứ Trung Quốc có mức tăng trưởng cao nhất trong số ba quốc gia dẫn đầu lượng xuất khẩu vào Việt Nam.

Ôtô các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 17.168 xe sau ba tháng đầu 2026, tăng 73,3% so với cùng kỳ 2025. Ngược lại, xe từ Thái Lan giảm 18,7% về lượng, đạt 13.077 xe. Indonesia vẫn là quốc gia xuất khẩu nhiều ôtô nhất vào Việt Nam với 23.402 xe, tăng 27,5%.

Cục Hải quan cho biết, lượng ôtô nhập tăng mạnh ở quý đầu 2026 phần lớn nhờ ôtô tải. Riêng ôtô con chiếm khoảng 65% tổng lượng nhập khẩu, tương ứng 36.388 xe.

Nhiều năm qua, xe tải từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam chiếm số lượng áp đảo so với các quốc gia khác. Với mảng xe con, ngày càng nhiều hãng xe nước này xuất hiện, phân phối các dòng thuần điện, hybrid sản xuất từ nhà máy ở Trung Quốc, góp phần gia tăng số lượng xe nhập vào Việt Nam.

Ôtô từ Thái Lan nhập vào Việt Nam chủ yếu là xe con. Lượng nhập từ quốc gia này có chiều hướng giảm vì nhiều mẫu xe bán ở Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước hoặc nhập Nhật Bản.

Một lô xe Lynk & Co nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam đầu 2026. Ảnh: Hội Lynk & Co VN/FB

Ví dụ như sản phẩm của Subaru, Suzuki hiện không còn nhập từ quốc gia xứ chùa vàng vì nhà máy nơi đây đóng cửa. Dòng Ford Ranger ăn khách phần lớn được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương. Toyota Corolla Cross từng bán chạy hàng đầu thị trường nhưng nay sụt giảm doanh số mạnh. Honda CR-V hybrid cũng chuyển từ nhập Thái sang lắp ráp trong nước.

Đại diện một hãng xe Nhật cho biết, lượng xe nhập ở tháng 3 đạt 25.255 chiếc, tăng mạnh gần 57% so với tháng trước do nhiều hãng chuẩn bị nguồn hàng cho quý II, thời điểm sau Tết Nguyên đán và sức mua bắt đầu phục hồi.

Giá trị của 56.012 ôtô nhập vào Việt Nam trong quý I xấp xỉ 1,33 tỷ USD. Như vậy, giá xe trung bình khoảng 23.748 USD, tức gần 594 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.

Phạm Trung