Nhập khẩu dừa, cau tăng trên 300%

Trong 19 loại quả và quả hạch Việt Nam nhập khẩu 10 tháng qua, cau và dừa dẫn đầu về giá trị, đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch.

Dữ liệu mới nhất từ Hải quan cho thấy, trong nhóm quả và quả hạch, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2025 đạt hơn 1,36 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý nhập khẩu dừa đạt hơn 67 triệu USD, tăng 342% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa thị phần từ 0,81% lên 3,11%. Tương tự, cau đạt gần 56 triệu USD, tăng 312,6%, nâng thị phần từ 0,72% lên 2,59%. Đây cũng là hai mặt hàng có tốc độ tăng cao nhất trong 19 loại trái cây được thống kê, trái ngược với xu hướng giảm hoặc tăng chậm của nhiều mặt hàng khác trong cùng nhóm.

Lý giải nguyên nhân nhập khẩu dừa tăng mạnh, ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, cho biết đầu năm nay giá dừa nguyên liệu trong nước tăng đột biến, có thời điểm gần gấp đôi, do nhiều quốc gia trong khu vực đồng loạt đẩy mạnh thu mua. Diễn biến này khiến doanh nghiệp khó chủ động nguồn nguyên liệu ổn định; nếu tiếp tục mua trong nước với mức giá cao, rủi ro thua lỗ gia tăng.

Doanh nghiệp thu mua dừa ở Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long). Ảnh: Đình Tùng

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải tăng nhập khẩu, chủ yếu từ Indonesia và một số tỉnh phía Nam Thái Lan, nhằm bổ sung nguồn cung và hạ nhiệt giá nguyên liệu. Theo ông Khoa, đợt tăng giá mạnh trong tháng 3-4 không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà lan rộng trên toàn châu Á và mang tính chu kỳ. Hiện thị trường đã dần ổn định và doanh nghiệp vẫn ưu tiên sử dụng dừa trong nước.

Ở góc độ thị trường, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết dừa khô phục vụ chế biến đang thiếu hụt, trong khi kim ngạch xuất khẩu dừa chế biến cao gấp đôi dừa tươi, buộc doanh nghiệp phải tăng nhập khẩu để duy trì sản xuất. Gần đây, giá dừa hạ nhiệt khi nhu cầu tiêu dùng giảm vào mùa đông, song nhu cầu với dừa già, dừa khô thường tăng trở lại vào dịp cuối năm và lễ Tết.

Với mặt hàng cau, ông Nguyên cho rằng lượng nhập khẩu tăng dù Việt Nam có sản lượng lớn, do nhu cầu từ Trung Quốc gia tăng. Phần lớn cau được tạm nhập từ Myanmar và Indonesia, sau đó tái xuất sang thị trường này.

Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, nửa đầu năm nay giá thu mua tại vườn bình quân 180.000-190.000 đồng một chục (12 quả). Sau khâu vận chuyển và phân loại, giá bán lẻ dừa loại 1 có thời điểm lên khoảng 25.000 đồng một quả, cao gấp nhiều lần so với vài năm trước. Đến cuối năm, giá dừa hạ nhiệt, phổ biến 5.000-7.000 đồng một trái khi nhu cầu xuất khẩu giảm.

Thi Hà